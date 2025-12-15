Slušaj vest

Život ide dalje, bez obzira na to šta se dešavalo ili se i dalje dešava, kaže jedna izreka.

Ljudi u Ukrajini pokušavaju da žive što normalnije mogu, uprkos svakodnevnim sukobima ruskih i ukrajinskih snaga, ali neretko je nemoguće ignorisati sumornu realnost oko vas.

Na ovom snimku vidimo devojku, koja je, prema navodima portala Višegrad24, izašla na romantičnu večeru u restoran u Odesi.

Međutim, taj dejt je morao da bude skraćen zbog žestokih okršaja nedaleko od restorana.

Kako se završilo, ne znamo, ali devojka je snimljena kako plače, potpuno logično, zbog straha od svega što se dešava oko nje.

(Kurir.rs/Višegrad24/P.V.)

Ne propustitePlanetaUKRAJINSKE SNAGE POGODILE RUSKI BROD VREDAN 30 MILIONA DOLARA! Pogledajte snimak iz ukrajinskog pomorskog drona (VIDEO)
Screenshot 2025-12-10 191145.png
PlanetaCIVILI DIŽU RUKE, MAŠU BELIM MARAMICAMA, A ONDA SLEDI MASAKR: Rusi tvrde da imaju snimak zločina ukrajinske vojske kod Pokrovska! (VIDEO)
Rusija.png
PlanetaDIREKTAN POGODAK U SKLADIŠTE I LANSIRNO MESTO "ŠAHEDA": Ukrajinci objavili snimak napada na jug Krima (VIDEO)
dron.jpg
PlanetaSTRAVIČAN TRENUTAK UDARA RUSKE KRSTAREĆE RAKETE U ZGRADU U TERNOPOLJU: Broj mrtvih porastao na 25, ranjene 73 osobe (VIDEO)
napad u ternopolju.jpg