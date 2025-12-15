Na društvenim mrežama kruži snimak iz Ukrajine, na kojem se vide borbena dejstva nedaleko od restorana
UŽASAVAJUĆE
RUSKI NAPAD NA ODESU PREKINUO ROMANTIČNI DEJT: Devojka u restoranu plače dok iza nje puca PVO (VIDEO)
Život ide dalje, bez obzira na to šta se dešavalo ili se i dalje dešava, kaže jedna izreka.
Ljudi u Ukrajini pokušavaju da žive što normalnije mogu, uprkos svakodnevnim sukobima ruskih i ukrajinskih snaga, ali neretko je nemoguće ignorisati sumornu realnost oko vas.
Na ovom snimku vidimo devojku, koja je, prema navodima portala Višegrad24, izašla na romantičnu večeru u restoran u Odesi.
Međutim, taj dejt je morao da bude skraćen zbog žestokih okršaja nedaleko od restorana.
Kako se završilo, ne znamo, ali devojka je snimljena kako plače, potpuno logično, zbog straha od svega što se dešava oko nje.
(Kurir.rs/Višegrad24/P.V.)
