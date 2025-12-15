Slušaj vest

Život ide dalje, bez obzira na to šta se dešavalo ili se i dalje dešava, kaže jedna izreka.

Ljudi u Ukrajini pokušavaju da žive što normalnije mogu, uprkos svakodnevnim sukobima ruskih i ukrajinskih snaga, ali neretko je nemoguće ignorisati sumornu realnost oko vas.

Na ovom snimku vidimo devojku, koja je, prema navodima portala Višegrad24, izašla na romantičnu večeru u restoran u Odesi.

Međutim, taj dejt je morao da bude skraćen zbog žestokih okršaja nedaleko od restorana.