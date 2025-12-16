Slušaj vest

Pariski muzej Luvr jutros nije otvoren za posetioce, jer je osoblje neposredno pre otvaranja glasalo za štrajk, dva meseca posle spektakularne pljačke koja je otkrila nedostatke čuvenog muzeja, prenela je francuska onlajn televizija BFMTV.

Najmanje 400 zaposlenih glasalo je jutros za štrajk, prema sindikatima CFDT i CGT.

Sindikati osuđuju "pogoršanje uslova rada i nedovoljne resurse", oko dva meseca posle provale 19. oktobra i otkrivanja nedostataka u muzeju.

Ukradeni nakit vredan je oko 88 miliona evra. Četiri osobe su uhapšene u vezi sa istragom, ali ukradeni eksponati nisu pronađeni.

Lopovi su iz čuvenog francuskog muzeja Luvr u Parizu ukrali nakit vredan milione evra. Ukradeno je osam predmeta, uključujući dijademe, ogrlice, minđuše i broševe. Foto: Kurir/A.S., STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

U haosu od provale koja se dogodila usred dana, Luvr je morao da zatvori i galeriju u novembru zbog trošnog stanja zgrade i pretrpeo je curenje vode pre dve nedelje koje je oštetilo nekoliko stotina knjiga u Biblioteci egipatskih starina.

Zaposleni traže direktne pregovore sa francuskim Ministarstvom kulture.

(Kurir.rs/Beta)

