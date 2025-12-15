Slušaj vest

Nakon što je 2022. godine u Rusiji označen kao „strani agent“, nemački medij Dojče vele (DW) je sada dodatno degradiran, a ruske vlasti su proglasile DW „nepoželjnom organizacijom“.

Kancelarija ruskog državnog tužioca donela je odluku da klasifikuje Dojče vele kao „nepoželjnu organizaciju“, objavili su ruski mediji. Ovaj potez je u avgustu zatražila ruska Državna duma.

DW se tako pridružio brojnim drugim medijima, nevladinim organizacijama i fondacijama koje su već dobile isti status, uključujući Radio Slobodna Evropa/Radio Liberti, Belingket, KOREKTIV, Reportere bez granica i Dožd TV.

Šta znači oznaka „nepoželjna organizacija“?

Prema važećem ruskom zakonu, svaka saradnja sa organizacijama koje su označene kao „nepoželjne“ smatra se krivičnim delom. Takva dela mogu biti kažnjiva velikim novčanim kaznama ili čak zatvorskim kaznama.

Samo deljenje sadržaja ovih organizacija, uključujući objave na društvenim mrežama, takođe je kažnjivo.

Izvršna direktorka Dojče Velea, Barbara Masing, rekla je da je odluka ruskih vlasti još jedan jasan pokazatelj napora Kremlja da uguši slobodu izražavanja u zemlji.

„Rusija nas može označiti kao nepoželjnu organizaciju, ali nas to neće odvratiti“, rekla je Masing u saopštenju.

Dodala je da najnoviji pokušaj ućutkavanja slobodnih medija pokazuje otvoreno nepoštovanje ruskog režima prema slobodi štampe i otkriva njegov strah od sopstvenih građana - onih koji traže informacije, kritički razmišljaju i žele da uče.