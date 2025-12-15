Slušaj vest

Teroristički napad na plaži Bondi u Sidneju, u kojem je poginulo najmanje 16 ljudi, brutalno je prekinuo jedno od prvih 15.000 javnih paljenja širom sveta - menore, višekrakog kandelabruma, centralnog za judaizam, kojim se obeležava početak osmodnevnog festivala Hanuka.

Godišnja globalna paljenja organizuje pokret Habad-Lubavič, ogranak ortodoksnog hasidskog judaizma čija je vidljivost kao žive, otvorene i društvene zajednice izgleda učinila metom mržnje.

Šta je pokret Habad-Lubavič?

Habad je globalni jevrejski pokret čiji je cilj jačanje jevrejskog života kroz verske, obrazovne i društvene aktivnosti, sa korenima u 18. veku u ruskom gradu Lubavič. Naziv potiče od hebrejskog akronima za mudrost, razumevanje i znanje, a učenja se oslanjaju na jevrejski misticizam i tradiciju sedmorice rebea.

Nakon progona u SSSR-u i razaranja u Holokaustu, pokret je obnovljen iz Njujorka i danas ima oko 6.000 emisara i 3.500 Habad kuća širom sveta. Iako tradicionalan u izgledu i praksi, Habad je poznat po otvorenosti i prihvatanju Jevreja svih nivoa religioznosti.

Zašto je organizovano paljenje menore na plaži Bondi?

Svake godine od početka 1970-ih, Habad organizuje javna osvetljenja na gradskim trgovima i parkovima u pokušaju da podstakne Jevreje da proslave Hanuku, relativno mali praznik u jevrejskom kalendaru kada se osam uzastopnih sumraka porodica i prijatelji okupljaju da upale još jednu sveću u menori u znak sećanja na „čudo svetlosti u hramu“.

Priča kaže da kada su Jevreji pre 2.000 godina pobedili u bici protiv Grka da bi slobodno ispovedali svoju religiju, uljana lampa koja je imala zalihu ulja za jedan dan gorela je osam godina.

Na godišnjem modernom osvetljenju u Sidneju, domu velike jevrejske zajednice, obično postoji zoološki vrt za milovanje životinja, oslikavanje lica i kutija za kutijom besplatnih krofni sa želeom. Prošle godine je podeljeno oko 2.500 krofni. Približno 1.000 ljudi je došlo u Bondi u nedelju na proslavu.

Da li je ovo bio prvi napad usmeren na Habad-Lubavič?

Postoji duga i tužna istorija napada na njegove članove. Godine 1994, Rašid Baz, rođen u Libanu, pucao je na kombi sa 15 studenata Habad-Lubaviča koji su putovali Bruklinskim mostom u Njujorku, ubivši jednog i ranivši troje. Godine 2008, kuća Habada u Mumbaju, u Indiji, bila je u fokusu terorističkih napada koji su pogodili 10 lokacija u turističkim i poslovnim četvrtima grada, uključujući hotele Trajdent, Oberoi i Tadž. Rabin Gavriel Holcberg i njegova supruga Rivka, i još četiri osobe, ubijeni su nakon što su uzeti za taoce. A prošlog novembra, izraelski rabin Habada, Zvi Kogan, izaslanik u Abu Dabiju, otet je i ubijen. Trojica uzbekistanskih državljana su potom osuđena na smrt zbog onoga što je sud u Abu Dabiju nazvao „umišljajnim ubistvom sa terorističkom namerom“.

Da li je napad na plaži Bondi doveo do otkazivanja munja?

Jedan događaj u Melburnu je otkazan, ali su se drugi širom sveta nastavili, pri čemu su se neka munje „udvostručile“ zbog pucnjave na plaži Bondi, rekli su lideri Habada.