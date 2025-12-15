ŠTA JE HABAD LUBAVIČ: Organizator proslave Hanuke na plaži Bondi koja je imala KOBNU ZAVRŠNICU
Teroristički napad na plaži Bondi u Sidneju, u kojem je poginulo najmanje 16 ljudi, brutalno je prekinuo jedno od prvih 15.000 javnih paljenja širom sveta - menore, višekrakog kandelabruma, centralnog za judaizam, kojim se obeležava početak osmodnevnog festivala Hanuka.
Godišnja globalna paljenja organizuje pokret Habad-Lubavič, ogranak ortodoksnog hasidskog judaizma čija je vidljivost kao žive, otvorene i društvene zajednice izgleda učinila metom mržnje.
Šta je pokret Habad-Lubavič?
Habad je globalni jevrejski pokret čiji je cilj jačanje jevrejskog života kroz verske, obrazovne i društvene aktivnosti, sa korenima u 18. veku u ruskom gradu Lubavič. Naziv potiče od hebrejskog akronima za mudrost, razumevanje i znanje, a učenja se oslanjaju na jevrejski misticizam i tradiciju sedmorice rebea.
Nakon progona u SSSR-u i razaranja u Holokaustu, pokret je obnovljen iz Njujorka i danas ima oko 6.000 emisara i 3.500 Habad kuća širom sveta. Iako tradicionalan u izgledu i praksi, Habad je poznat po otvorenosti i prihvatanju Jevreja svih nivoa religioznosti.
Zašto je organizovano paljenje menore na plaži Bondi?
Svake godine od početka 1970-ih, Habad organizuje javna osvetljenja na gradskim trgovima i parkovima u pokušaju da podstakne Jevreje da proslave Hanuku, relativno mali praznik u jevrejskom kalendaru kada se osam uzastopnih sumraka porodica i prijatelji okupljaju da upale još jednu sveću u menori u znak sećanja na „čudo svetlosti u hramu“.
Priča kaže da kada su Jevreji pre 2.000 godina pobedili u bici protiv Grka da bi slobodno ispovedali svoju religiju, uljana lampa koja je imala zalihu ulja za jedan dan gorela je osam godina.
Na godišnjem modernom osvetljenju u Sidneju, domu velike jevrejske zajednice, obično postoji zoološki vrt za milovanje životinja, oslikavanje lica i kutija za kutijom besplatnih krofni sa želeom. Prošle godine je podeljeno oko 2.500 krofni. Približno 1.000 ljudi je došlo u Bondi u nedelju na proslavu.
Da li je ovo bio prvi napad usmeren na Habad-Lubavič?
Postoji duga i tužna istorija napada na njegove članove. Godine 1994, Rašid Baz, rođen u Libanu, pucao je na kombi sa 15 studenata Habad-Lubaviča koji su putovali Bruklinskim mostom u Njujorku, ubivši jednog i ranivši troje. Godine 2008, kuća Habada u Mumbaju, u Indiji, bila je u fokusu terorističkih napada koji su pogodili 10 lokacija u turističkim i poslovnim četvrtima grada, uključujući hotele Trajdent, Oberoi i Tadž. Rabin Gavriel Holcberg i njegova supruga Rivka, i još četiri osobe, ubijeni su nakon što su uzeti za taoce. A prošlog novembra, izraelski rabin Habada, Zvi Kogan, izaslanik u Abu Dabiju, otet je i ubijen. Trojica uzbekistanskih državljana su potom osuđena na smrt zbog onoga što je sud u Abu Dabiju nazvao „umišljajnim ubistvom sa terorističkom namerom“.
Da li je napad na plaži Bondi doveo do otkazivanja munja?
Jedan događaj u Melburnu je otkazan, ali su se drugi širom sveta nastavili, pri čemu su se neka munje „udvostručile“ zbog pucnjave na plaži Bondi, rekli su lideri Habada.
Samo na Menhetnu je bilo 25 javnih proslava Hanuke. Rabin Mendel Silberštajn iz Habad Lubaviča iz Larčmonta i Mamaroneka u Njujorku, rekao je u saopštenju: „Hanuka uči da na tamu ne reagujemo povlačenjem.“
