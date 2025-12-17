Slušaj vest

Zalutala kometa iz okoline daleke zvezde u svemiru ove nedelje prolazi pored Zemlje jedini put pre no što se vrati u međuzvezdani prostor.

Otkrivena tokom leta, kometa 3I/Atlas proći će u petak na 269 miliona kilometara od Zemlje. NASA teleskopima osmatra tu ledenu masu čiju veličinu procenjuje na između 440 metara i 5,6 kilometara.

Ona na nebu bledi dok prolazi, pa je sada vreme da je astronomi amateri vide na noćnom nebu pomoću teleskopa.

Kometa će se u martu veoma približiti Jupiteru - na 53 miliona kilometara.

Tek sredinom 2030-ih godina stići će ponovo do međuzvezdanog prostora i nikada se neće vratiti, rekao je Pol Čodas, direktor NASA Centra za proučavanje objekata blizu Zemlje.

Međuzvezdane komete kakva je najnovija, 3I/Atlas, potiču iz zvezdanih sistema na drugim mestima u Mlečnom putu, dok domaće komete poput Halejeve potiču sa ledenih oboda Sunčevog sistema.

Tek treći poznati objekat koji je prošao kroz Sunčev sistem

To je tek treći poznati međuzvezdani objekat koji je prošao kroz Sunčev sistem: teleskop na Havajima je prvog potvrđenog međuzvezdanog posetioca Sunčevog sistema otkrio 2017. godine, dve godine kasnije astronom amater s Krima je uočio drugu međuzvezdanu kometu, a najnoviju kometu, 3I/Atlas koja sada prolazi kraj Zemlje, teleskop NASA-e Atlas u Čileu je uočio jula ove godine.

Naučnici smatraju da je ta kometa, bezopasna za Zemlju, možda nastala u zvezdanom sistemu mnogo starijem od Sunčevog, što je čini primamljivom metom za osmatranje i analiziranje.