Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) saopštila je danas da je izvela je još jednu specijalnu operaciju i da su njeni pomorski dronovi "Sea Baby" razneli rusku podmornicu klase 636.3 "Varšavjanka".

SBU dodaje da, kao rezultat eksplozije, podmornica je pretrpela kritična oštećenja i praktično je izbačena iz funkcije.

Na podmornici su se nalazila četiri lansera krstarećih raketa "Kalibr", koje neprijatelj koristi za napade na teritoriju Ukrajine.

Ovo je bila zajednička operacija 13. Glavne uprave vojno-kontrinteligencijskih aktivnosti SBU i Pomorskih snaga Ukrajine.

SBU takođe navodi da su dronovi "Sea Baby" uništili dva ruska sistema protivvazdušne odbrane Tor-M1 i jedan BUK-M3, što je prikazano u video snimku.

Procena vrednosti podmornice klase Varšavjanka je oko 400 miliona američkih dolara. Zbog međunarodnih sankcija, izgradnja slične podmornice danas može koštati i do 500 miliona dolara. Ova klasa podmornica poznata je i kao „Crna rupa“, zbog sposobnosti trupa da upija zvuk i ostane neprimetna za sonar.