Noren Goš, majka dečaka koji je nestao bez traga, pre više od četiri decenije, i dalje odbija da se odrekne nade da je živ i zdrav, a čak štaviše, tvrdi da joj se jednom vratio i ispričao potresnu priču o onome što mu se dogodilo.

Džoni Goš je imao 12 godina kada je misteriozno nestao 5. septembra 1982. godine, dok je u ranim jutarnjim satima raznosio novine u gradu Vest Demojn, u američkoj državi Ajova. Svedoci su prijavili da su videli plavo vozilo koje se zaustavilo pored dečaka, a da ga je nepoznati muškarac upitao za pravac.

Desetak minuta ranije, primećen je i visoki muškarac koji je išao za Džonijem duž njegove uobičajene rute. Nedugo zatim, dvojica drugih raznosača pronašla su napuštena kolica, sa novinama koje su i dalje bile unutra. Dečak nije bilo nigde.

Njegovi roditelji, Noren i Džon Goš, nisu ni slutili da se nešto dogodilo. Tek kada su komšije počele da zovu i pitaju zašto nisu dobili novine, shvatili su da nešto nije u redu. Noren je odmah pozvala policiju.

Do danas, nestanak ovog dečaka ostaje jedna od najmračnijih i najpotresnijih misterija u istoriji SAD. Iako mnogi veruju da je Džoni otet i ubijen, nikada nisu pronađeni dokazi, niti njegovi posmrtni ostaci.

"Verujem da je dečak živ..."

Priča je dobila uznemirujući obrt kada je jedna žena iz Oklahome, nekoliko meseci nakon nestanka, izjavila da je videla dečaka kako bez daha traži pomoć, pre nego što su ga, kako je tvrdila, dvojica muškaraca odvukla.

Noren je kasnije rekla da je dobijala telefonske pozive od dečaka, čiji je glas zvučao identično kao Džonijev, a da je sa druge strane slušalice tiho izgovoreno: "Mama".

Navodna viđenja Džonija prijavljivana su širom zemlje, ali nijedno nije dovelo do konkretnog pomaka u istrazi. Ipak, istražitelj iz okruga Nuces, Gaj Đenoveze, jednom je izjavio: "Verujem da je dečak živ i verujem da može biti pronađen, ali ne mogu da kažem kada, niti kako".

Godine 1991, Noren je dobila poziv od privatnog istražitelja iz Nebraske, Roja Stivensa. On je objasnio da poseduje audio-snimak priznanja zatvorenika Pola Bonačija da je učestvovao u otmici Džonija. Majka ga je pozvala u svoj dom kako bi poslušala traku.

Ko je misteriozni "Pukovnik"?

Stivens je pustio Bonačijev snimak, koji je govorio o godinama zlostavljanja i tvrdio da je 1982. godine bio u društvu dečaka po imenu Majk i muškarca kojeg je zvao Emilio. Bonači je naveo da je u jednom hotelu u Demojnu drugi muškarac pokazao na fotografiju Džonija Goša i rekao: "Ovo je taj".

Prema Bonačijevim rečima, Džoni je izabran zbog "boje kose, očiju i svega ostalog", jer je, kako je rekao, "mogao da donese više novca". Kada je pokušao da odustane, Bonači je tvrdio da mu je Emilio zapretio pištoljem, rekavši mu da ili učestvuje ili će mu "prosuti mozak".

Bonači je rekao da je pomogao u namamljivanju dečaka, objašnjavajući da "deca tih godina deluju bezazleno i ne ulivaju strah". Tvrdio je da je muškarac po imenu Toni ugurao Džonija u automobil i da je korišćena krpa natopljena hloroformom (kako bi ga uspavali).

Prema njegovim tvrdnjama, Džoni je kasnije odveden u kuću blizu Sijuks Sitija, gde su, kako je rekao, on, Majk i Džoni bili zaključani u sobu, a zatim primorani na seksualne radnje koje su snimane da bi se materijal dalje prodavao.

Bonači je, takođe, tvrdio da je nekoliko meseci kasnije video Džonija u Koloradu, gde je živeo pod kontrolom čoveka poznatog kao "Pukovnik", na ranču sa podzemnim prostorijama u kojima su, navodno, držali decu kada bi "pravila probleme".

"To sam ja, mama"

Međutim, njegova priča je godinama osporavana. Nakon što su autori emisije "America’s Most Wanted" snimali na jednoj lokaciji u Koloradu 1993. godine, šerifovi istražitelji su saopštili da "ne postoji potvrda da je Goš ikada bio držan tamo ili da je došlo do kršenja zakona". Ipak, Bonačijeva svedočenja ostavila su uznemirujuću mogućnost da je Džoni negde ipak bio živ.

Zatim se, početkom 1997, dogodilo nešto što je dodatno produbilo misteriju. Godinama nakon razvoda od supruga, dok je živela sama, Noren tvrdi da su je jedne noći probudila dvojica muškaraca. Jedan od njih, kako kaže, izgledao je kao Džoni.

- To sam ja, mama - rekao joj je.

Noren tvrdi da su se zagrlili i da je odmah znala da je to njen sin, koji bi tada imao 27 godina.

- Oči se ne menjaju - rekla je kasnije, insistirajući da ga je prepoznala bez sumnje.

Navodno joj je pokazao i beleg na grudima "u obliku Južne Amerike", koji je Džoni imao kao dete. Ipak, muškarac je odbio da otkrije gde je bio i gde sada živi, rekavši da je u bekstvu od ljudi koji su ga kidnapovali.

Mračna priča o zlostavljanju

Prema njenim rečima, kazao je da se plašio susreta, jer mu je rečeno da će majka biti ubijena ukoliko pokuša da ga pronađe.

Tvrdio je da je godinama premeštan širom zemlje kako bi bio korišćen za kompromitovanje biznismena i političara, a pominjao je i "Pukovnika", čime je ponovio deo Bonačijeve priče.

Noren kaže da je susret trajao oko dva sata, nakon čega su muškarci otišli. Od tada, tvrdi ona, nikada više nije videla osobu koja je rekla da je njen sin.

Tokom godina, mnogi su dovodili u pitanje njenu priču, sugerišući da je možda bila žrtva prevaranta, ali Noren Goš nikada nije odstupila od svog uverenja da je Džoni i dalje negde živ.