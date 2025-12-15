Slušaj vest

Evropska unija produžila je zamrzavanje ruske imovine na neodređeno vreme, umesto prethodnih šestomesečnih obnavljanja, koje je mađarski premijer Viktor Orban koristio za ucenjivanje, ocenio je pariski list Figaro.

"Posle nekoliko diskretnih sastanaka, predstavnici zemalja članica EU uspeli su da jednim udarcen ubiju dve muve", navodi list.

Usvajanjem neodređenog produženja zamrzavanja ruske finansijske imovine koja se nalazi u Belgiji, zaštitili su ih od pohlepe SAD i zaštitili od neizvesnosti koju je Orban stvarao u vezi sa obnavljanjem sankcija Rusiji.

Do sada je bio potreban jednoglasan dogovor 27 zemalja članica da se to zamrzavanje obnavi na svakih šest meseci, zamrzavanje koje je prvobitno usvojeno na početku rata u Ukrajini 2022. godine.

Dok EU nastoji da iskoristi oko 210 milijardi evra imovine koja se nalazi u Evropi za finansiranje ogromnog kredita Ukrajini, prvo je bilo neophodno obezbediti zamrzavanje te imovine kako bi se izbegao rizik od otplate Moskvi ukoliko se sankcije ukinu, dodao je Figaro.