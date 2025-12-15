Slušaj vest

Evropska unija produžila je zamrzavanje ruske imovine na neodređeno vreme, umesto prethodnih šestomesečnih obnavljanja, koje je mađarski premijer Viktor Orban koristio za ucenjivanje, ocenio je pariski list Figaro.

"Posle nekoliko diskretnih sastanaka, predstavnici zemalja članica EU uspeli su da jednim udarcen ubiju dve muve", navodi list.

Usvajanjem neodređenog produženja zamrzavanja ruske finansijske imovine koja se nalazi u Belgiji, zaštitili su ih od pohlepe SAD i zaštitili od neizvesnosti koju je Orban stvarao u vezi sa obnavljanjem sankcija Rusiji.

Do sada je bio potreban jednoglasan dogovor 27 zemalja članica da se to zamrzavanje obnavi na svakih šest meseci, zamrzavanje koje je prvobitno usvojeno na početku rata u Ukrajini 2022. godine.

Dok EU nastoji da iskoristi oko 210 milijardi evra imovine koja se nalazi u Evropi za finansiranje ogromnog kredita Ukrajini, prvo je bilo neophodno obezbediti zamrzavanje te imovine kako bi se izbegao rizik od otplate Moskvi ukoliko se sankcije ukinu, dodao je Figaro.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlaneta"DA NEMA TURSKE, DAVILI BISMO SE U ILEGALNIM MIGRACIJAMA": Orban kaže da bi bez Erdoganove politke život u Evropi bio nepodnošljiv (VIDEO)
profimedia-1057702664.jpg
Planeta"MRAČNI OBLACI NAD EVROPOM, BRISEL IDE U RAT PROTIV RUSIJE!": Viktor Orban do (tajnih) detalja pojasnio kada, kako i zbog čega će EU sukobiti sa Moskvom
orban-ukrajina.jpg
PlanetaSTVORENA NOVA KOALICIJA! Ove četiri žemlje staju protiv plana EU o zamrzavanju ruske imovine i slanju novca za Ukrajinu, okreću leđa Briselu?
untitled2.jpg
PlanetaPROCURIO SPISAK ZEMALJA KOJE TRAMP ŽELI DA ODVOJI OD EU! Deo je nove Strategije, na listi su ove četiri države! Oglasila se i Bela kuća
Donald Tramp