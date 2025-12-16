Slušaj vest

Evropska unija (EU) je danas saopštila da osuđuje nedavne opasne akcije kineske obalske straže u Južnom kineskom moru protiv filipinskih ribarskih brodova - razmeštanje vodenih topova i sečenje sidrene užadi, i pozvala Kinu da se uzdrži od upotrebe sile.

Portparol EU je naveo da su te akcije ugrozile bezbednost života na moru, jer su dovele do povreda civila i podrile zakonito ostvarivanje pomorskih prava, saopštila je Evropska služba za spoljne poslove (EEAS).

Evropska unija podseća da je Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora pravni okvir koji reguliše sve aktivnosti u okeanima i morima, i da je treba uvek poštovati, naveo je portparol i dodao da je arbitražna odluka iz 2016. konačna i pravno obavezujuća za sve strane.

"EU poziva na deeskalaciju tenzija i očekuje od Kine da pokaže uzdržanost, da se uzdrži od upotrebe sile ili prinude i da rešava sporove mirnim putem, uz puno poštovanje međunarodnog prava", dodao je portparol Unije.

Filipinske vlasti su prethodno optužile pripadnike Obalske straže Kine da su u petak povredili tri Filipinca jakim vodenim topovima i manevrima blokiranja 20 ribarskih brodova kod spornog plićaka u Južnom kineskom moru, i da su zatim presekli sidrenu užad nekoliko brodova, "ugrožavajući plovila i njihove posade usred jakih struja i visokih talasa".

Kina tvrdi da polaže pravo na Južno kinesko more, ključnu globalnu trgovinsku rutu, uprkos arbitražnoj presudi iz 2016. godine, na osnovu Konvencije UN o pravu mora iz 1982. godine, kojom je veliko potraživanje Pekinga proglašeno nevažećim. Kina je odbacila presudu kao lažnu.