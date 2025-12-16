"POZIVAMO NA DEESKALACIJU TENZIJA I OČEKUJEMO OD KINE DA POKAŽE UZDRŽANOST" EU osudila opasne akcije kineske obalske straže protiv filipinskih ribarskih brodova
Evropska unija (EU) je danas saopštila da osuđuje nedavne opasne akcije kineske obalske straže u Južnom kineskom moru protiv filipinskih ribarskih brodova - razmeštanje vodenih topova i sečenje sidrene užadi, i pozvala Kinu da se uzdrži od upotrebe sile.
Portparol EU je naveo da su te akcije ugrozile bezbednost života na moru, jer su dovele do povreda civila i podrile zakonito ostvarivanje pomorskih prava, saopštila je Evropska služba za spoljne poslove (EEAS).
Evropska unija podseća da je Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora pravni okvir koji reguliše sve aktivnosti u okeanima i morima, i da je treba uvek poštovati, naveo je portparol i dodao da je arbitražna odluka iz 2016. konačna i pravno obavezujuća za sve strane.
"EU poziva na deeskalaciju tenzija i očekuje od Kine da pokaže uzdržanost, da se uzdrži od upotrebe sile ili prinude i da rešava sporove mirnim putem, uz puno poštovanje međunarodnog prava", dodao je portparol Unije.
Filipinske vlasti su prethodno optužile pripadnike Obalske straže Kine da su u petak povredili tri Filipinca jakim vodenim topovima i manevrima blokiranja 20 ribarskih brodova kod spornog plićaka u Južnom kineskom moru, i da su zatim presekli sidrenu užad nekoliko brodova, "ugrožavajući plovila i njihove posade usred jakih struja i visokih talasa".
Kina tvrdi da polaže pravo na Južno kinesko more, ključnu globalnu trgovinsku rutu, uprkos arbitražnoj presudi iz 2016. godine, na osnovu Konvencije UN o pravu mora iz 1982. godine, kojom je veliko potraživanje Pekinga proglašeno nevažećim. Kina je odbacila presudu kao lažnu.
Kurir.rs/Beta