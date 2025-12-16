Slušaj vest

Evropska unija je danas uvela sankcije petorici poslovnih ljudi povezanih sa ruskim državnim naftaškim firmama Lukoil i Rosnjeft, a na njenoj meti našle su se i kompanije optužene za zaobilaženje sankcija za rusku naftu - time što upravljaju flotom izanđalih tankera koje koristi Moskva a koji su prozvani "flotom iz senke".

EU je takođe uvela sankcije članovima ruske vojne kontraobaveštajne službe GRU, kao i hakerskoj grupi Kadet Mećava, zbog sajbernapada na Ukrajinu, EU i članice NATO, koje nisu imenovane.

Na kaznenoj listi je i jedan broj stranih političkih analitičara i influensera koji su optuženi za promovisanje proruske propagande i teorija zavere.

Što se flote tankera tiče, ona je u funkciji ruskog prihodovanja od nafte. Ti prihodi su ključni aspekat ruske ekonomije, i omogućavaju predsedniku Rusije Vladimiru Putinu da ulaže novac u rat protiv Ukrajine bez izazivanja inflacije i pada vrednosti rublje.

Članice EU, naročito Francuska, zalažu se za obračun sa flotom iz senke koja zaobilazi sankcije a koja, procenjuje se, broji više od 400 brodova.

"Sankcionisani maskiraju pravo poreklo nafte"

Iz Brisela je saopšteno da petorica polovnih ljudi "kontrolišu plovila koje transportuju sirovu naftu ili naftne derivate koji potiču iz Rusije ili se izvoze iz Rusije, maskirajući pravo poreklo nafte, primenjujući nedozvoljene ili visokorizične transportne prakse".

Na meti su i četiri kompanije čije je sedište u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Vijetnamu i Rusiji.

Za njih Brisel tvrdi da poseduju ili upravljaju flotom tankera iz senke koji su pod sankcijama i prevoze naftu "praktikujući nedozvoljene i visokorizične transportne prakse".

Sankcije su dogovorene na sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije u Briselu i sastoje se uglavnom od zamrzavanja sredstava i zabrane putovanja.

Ovim merama jača se pritisak na rusku flotu iz senke. Prošlog meseca, Ukrajina je na Crnom moru napala dva takva tankera, koristeći dronove sopstvene izrade. Oba broda bila su pod međunarodnim sankcijama.