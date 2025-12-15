Slušaj vest

Napad dvojice terorista na pripadnike jevrejske zajednice u Sidneju, tokom proslave praznika Hanuka, još jednom je otvorio pitanje koliko su danas Jevreji bezbedni, čak i u zemljama koje se smatraju stabilnim i bezbednim društvima.

Proslava verskog praznika, koja simbolizuje svetlost i opstanak identiteta, pretvorila se u mesto straha i nasilja. Ovaj incident ne dolazi izolovano. Posle napada Hamasa na Izrael 7. oktobra, širom sveta beleži se nagli porast antisemitskih incidenata od verbalnih napada i pretnji, do fizičkog nasilja, vandalizma i pokušaja linča.

Gosti "Usijanja" koji su komentarisali terorizam u Australiji bili su Sofija Tasić, spoljnopolitički komentator, Milan Milović, pukovnik MUP u penziji i Nikolina Vujinović, spoljnopolitički analitičar.

S obzirom na to da Australija ima jedna od najrigoroznijih pravila po pitanju migracija i oružja, Tasić je analizirala gde je Australija zakazala.

- U Izraelu je sve normalno, oni proslavljaju Hanuku, ubijeno je 16 ljudi u Australiji, ali znate koliko je to često u Izraelu, samo u toku ovog rata je bilo dosta bombi pod autobusima koji su postavljali teroristi. Bilo je udaranja kamiona u stanice, pa su stradali civili. Međutim, kada zaboli u Australiji ili Evropi, onda je mnogo i dvoje, a dok se rat odvija, onda kažemo da je to okej i da se to dešava negde tamo. Natanjahu je u avgustu ove godine potpisao i rekao da se spremaju veliki napadi. Mosad je pre mesec dana sprečio i otkrio hidru terorističku čija je glava iranska bila u Australiji - rekla je Tasić.

Milović je odgonetnuo da li ovakav napad može da se okarakteriše kao rastuća globalna pretnja i posledica dešavanja na Bliskom istoku.

- U sistemu bezbednosti najopasnija je tvrdnja kada dobijete informaciju i kažete neće to nas. Kada se olako shvati neko upozorenje, onda dođe do ovakvih posledica. Australija kao ogromna zemlja, zanimljivo je reći da tamo živi preko 240 različitih etničkih kultura. Preko 40% stanovnika u Australiji ima migrantsko poreklo, a Izraelci su to odlično izanalizirali. Svi očekuju teroristički napad u Evropi gde ima mnogo migranata, niko nije očekivao u Australiji. Ovo je izazivanje opšteg straha. Teroristi su ostvarili svoj cilj. Cela planeta je o ovome bila informisana u sat vremena i to izaziva strah, kako da jevreji ne slave Hanuku, muslimani slave Bajram, pa ih ne diramo. Mislim da je ovo tek početak - rekao je Milović.

Vujinović se osvrnuo na poziciju jevreja u svetu i narativ oko toga da su bogati i da se čuvaju, jer je jedna žena pričala kako i toj zajednici treba bezbdnost:

- To je suštinski konstanta u istoriji. Jevreji su prošli kroz mnoga ropstva, kroz progone, sve su preživeli jer su jerveji. Možemo da debatuje o tim događajima, ali to je i njih nateralo da se nekako organizuju. Nije laž da su najorganizovaniji i da se nalaze u neophodnim industrijama za svet. Suština je da ih je milenijumska patnja naterala da budu oprezni, zato je Izrael kao država to što jeste i može rame uz rame sa velikim silama po bezbednosnom aparatu - rekao je Vujinović.

