Slušaj vest

Inspirisani Ilonom Maskom, kineski milijarderi koriste američke surogat majke da bi stvorili "mega-porodice" sa desetinama, ponekad i stotinama dece, sa ciljem stvaranja "nezaustavljivih porodičnih dinastija". Oni efikasno iskorišćavaju liberalne američke zakone o surogat majčinstvu i potpomognutoj reprodukciji kako bi pokrenuli programe uzgoja.

Jedan od najpoznatijih primera je Sju Bo, povučeni kineski milijarder koji je stekao bogatstvo na video-igrama i naziva sebe "prvim ocem Kine". Njegova kompanija je potvrdila da ima "nešto više od 100" dece.

Njegov slučaj je izašao na videlo 2023. godine, kada mu je sudija u Los Anđelesu oduzeo roditeljska prava nad četvoro nerođene dece. Sud je tada saznao da je Sju već bio otac najmanje osam druge dece. Sva su začeta putem surogat majčinstva. Sju je rekao sudu da se nada da će imati 20 dece rođenih u SAD koja će jednog dana preuzeti njegov posao. Navodno je rekao da više voli dečake jer ih smatra superiornijim od devojčica.

Sjedinjene Države su postale centar takozvanog "turizma porođaja" jer je surogatstvo ilegalno u Kini. Neki su spremni da potroše i do 200.000 dolara po detetu za proces, koji uključuje slanje genetskog materijala u inostranstvo. Dodatni podsticaj je to što se bebe rođene u SAD smatraju američkim državljanima prema 14. amandmanu na Ustav.

Predsednik SAD Donald Tramp pokušava da okonča ovo "građanstvo po rođenju" preko Vrhovnog suda.

"Stvaranje nezaustavljive dinastije"

Motivi variraju. Na primer, Vang Huivu, bogati kineski rukovodilac, navodno je angažovao američke modele kao donore jajnih ćelija da bi dobio 10 devojčica. Prema izvorima bliskim njegovoj kompaniji, namerava da ih uda za moćne muškarce.

Natan Žang, osnivač IVF USA, klinike za plodnost, potvrdio je da neki od njegovih "neverovatno bogatih" kineskih klijenata žele stotine američke dece.

- Ilon Mask sada postaje uzor - rekao je, tvrdeći da su neki klijenti bili odlučni da "stvore nezaustavljivu porodičnu dinastiju".

A odgajanje?

Žang je ispričao kako je morao da odbije biznismena koji je iznenada želeo više od 200 dece putem surogatstva. Kada su ga pitali kako planira da ih odgaji, klijent je bio "bez reči".

Vlasnik agencije u Kaliforniji rekao je da je pomogao kineskom klijentu da ima 100 dece u poslednjih nekoliko godina, dok je advokat za surogatstvo iz Los Anđelesa potvrdio da je pomogao svom klijentu milijarderu da ima 20 dece.

S druge strane, Peking ne gleda blagonaklono na ovu praksu. Liu Pengju, portparol kineske ambasade u Sjedinjenim Državama, rekao je da Peking veruje da surogatstvo može dovesti do "ozbiljne porodične i društvene etičke krize".