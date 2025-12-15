Slušaj vest

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je danas za američki ABC njuz da veruje da su strane u ratu "na ivici" diplomatskog rešenja koje bi moglo da okonča ruski rat u Ukrajini".

"Spremni smo da postignemo dogovor", rekao je Rjabkov, govoreći o vladi predsednika Rusije Vladimira Putina. Dodao je da se nada da bi sporazum mogao biti postignut "pre nego kasnije".

Njegove izjave dolaze u trenutku kada su zvaničnici američke administracije u ponedeljak signalizirali da bi mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine mogao biti bliži nego ikada. Govoreći novinarima pod uslovom anonimnosti, rekli su da je "bukvalno 90 posto" spornih pitanja između dve zaraćene strane već rešeno.

Moskva ne odustaje od teritorijalnih zahteva

Uprkos optimističnom tonu, Rjabkov je ponovio dugogodišnje zahteve Moskve koje Kijev odbacuje kao neprihvatljive u bilo kakvom mirovnom sporazumu.

Foto: EPA/Miguel Gutierrez

Među njima je ruska kontrola nad Krimom, koji je Rusija pripojila 2014. godine, kao i nad još četiri delimično okupirane ukrajinske oblasti – Donjeckom, Luganskom, Zaporoškom i Hersonskom, na jugu i istoku zemlje.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski više puta je isključio mogućnost teritorijalnih ustupaka Rusiji.

"Ukupno ih je pet i ni u kojem obliku ne možemo na to pristati", rekao je Rjabkov, govoreći o ruskoj kontroli nad tim područjima.

Pregovori uz posredovanje SAD

Jedna od ključnih prepreka za Moskvu ostaje i mogućnost raspoređivanja snaga zemalja članica NATO u Ukrajini nakon završetka rata.

Rjabkov je rekao da Rusija neće pristati ni na kakav sporazum koji bi uključivao njihovu prisutnost na ukrajinskoj teritoriji, čak i ako bi bila reč o bezbednosnim garancijama ili o snagama takozvane „Koalicije voljnih“, kako se nazivaju skupina uglavnom evropskih lidera.

„Ni u jednom trenutku nećemo potpisati, prihvatiti niti biti zadovoljni bilo kakvom prisutnošću snaga NATO na ukrajinskoj teritoriji“, rekao je.

"Kijev treba da prizna neizbežan ishod ruskog uspeha"

Rjabkov, jedan od istaknutijih zvaničnika ruskog Ministarstva spoljnih poslova koji redovno komunicira sa međunarodnim medijima, na dužnosti je zamenika ministra od 2008. godine, radeći pod vodstvom ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji tu funkciju obavlja od 2004.