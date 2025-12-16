Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je juče izvršnu uredbu kojom se ilegalna droga fentanil i osnovne hemikalije od kojih se on pravi proglašavaju oružjem za masovno uništenje.

Cilj je da se protiv trgovine fentanilom koriste najstrože mere države, kao u borbi protiv terorizma.

Uredba predviđa strože krivične postupke i veće kazne za dilere fentanila, zamrzavanje imovine i sankcije protiv banaka i finansijskih mreža koje učestvuju u trgovini, uključivanje vojske i bezbednosnih službi u vanrednim situacijama, jače praćenje i razbijanje mreža krijumčara.

Tramp je istakao da je fentanil izuzetno smrtonosan i da karteli novcem od njegove prodaje finansiraju nasilje i terorizam, te da postoji opasnost da se koristi i za masovne napade.

Ovom odlukom, prema njegovim rečima, cela savezna država se mobiliše kako bi se razbili karteli, zaustavilo trovanje građana i zaštitile američke porodice.

(Kurir.rs/WhiteHouse/P.V.)

