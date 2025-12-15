Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je večeras da je Ukrajina već izgubila teritoriju!

Tramp se osvrnuo na tekuće mirovne pregovore sa Ukrajinom, odgovarajući na pitanje o tome kakav bi motiv Kijev imao da se odrekne teritorija bez dobijanja bezbednosne garancije od NATO.

On je odbacio tu pretpostavku, navodeći da je Ukrajina već izgubila spornu teritoriju i da bi fokus trebalo da bude na sprečavanju buduće eskalacije, a ne na raspravi o onome što je već izgubljeno.

Takođe je rekao da SAD rade sa evropskim partnerima na bezbednosnom okviru kako bi se osiguralo da sukob ne eskalira ponovo.

"Pa, Ukrajina je već izgubila teritoriju... Da budem iskren, oni su je već izgubili. Kada je reč o bezbednosnim garancijama, radiće se sa Evropom na tome. Evropa bi bila veliki deo toga. Radimo na bezbednosnoj garanciji, kako rat ne bi ponovo počeo", rekao je Tramp.

Tramp je, takođe, rekao da je "mirovno rešenje za Ukrajinu nikad bliže".

Nešto ranije, zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, Sergej Rjabkov, rekao je da je Rusija "na ivici diplomatskog rešenja" sa Ukrajinom.