Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon sinoćnjeg razgovora sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Berlinu i telefonskog razgovora s američkim predsednikom Donaldom Trampom održanim ubrzo nakon toga.

Kijev post navodi da je Zelenski održao konferenciju za medije s ukrajinskim novinarima putem Votsapa u kojoj je jasno stavio do znanja da Ukrajina nema nameru da Rusiji ustupi teritoriju u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

- Donbas je za mene važno pitanje. Prvo, pošto sam već počeo da govorim o istoku naše zemlje, hajde da nastavimo. Što se tiče stava Rusa, do sada se nije promenio. Oni znaju da žele naš Donbas. Naš stav je praktičan, realan i pravedan; stojimo iza njega i ne želimo da se odreknemo našeg Donbasa - napisao je Zelenski u noćašnjem Votsap četu.

"Ni de jure ni de fakto..."

On je novinarima naveo da "Amerikanci žele da pronađu kompromis".

- Oni predlažu slobodnu ekonomsku zonu. Želim još jednom da naglasim: slobodna ekonomska zona ne znači (teritoriju) pod kontrolom Ruske Federacije. To su za mene važne karakteristike bilo kog formata u vezi sa Donbasom. Ni de jure ni de fakto nećemo priznati Donbas kao ruski - poručio je predsednik Ukrajine.

On je odgovorio i na pitanje Kijev posta o trajnosti bezbednosnih garancija sada kada se Ukrajina više ne razmatra za člana NATO.

- Pošto govorimo o bezbednosnim garancijama, to mora da odobri Kongres SAD. Vidim da je tim predsednika (Donalda) Trampa spreman za to. Sa sigurnošću znamo da će Kongres to podržati. Ne apsolutno sigurno, ali znamo da većina Kongresa pozitivno gleda na ovo - rekao je Zelenski.

Ukrajinski medij podseća da je Merc juče, razgovarajući sa novinarima o prekidu vatre u Ukrajini kazao da "misli da je to prvi put od 24. februara 2022. godine da vidimo pravu priliku da otvorimo put ka miru".

Bezbednosne garancije

U vezi sa tim Zelenski je u Votspa četu dodao da bilo bezbednosnu garanciju sličnu članstvu u NATO vidi na taj način da bi se napad na Ukrajinu smatrao napadom na Alijansu u celini.

- Važno je da ovo bude pravno obavezujuća odgovornost naših partnera u slučaju kršenja mirovnog sporazuma ili prekida vatre od strane agresora, od strane Ruske Federacije. To jest, biće odgovor sličan onome što postoji u okviru Člana 5 NATO. Pored toga, već sam danas odgovorio na pitanje o ovome. Tamo takođe govorimo o paketu odvraćanja – kakvo oružje nam je potrebno, kakva snaga nam je potrebna, kakva obuka nam je potrebna, kakvo popunjavanje naših snaga nam je potrebno, koliko naših vojnika nam je potrebno, kakvo finansiranje je potrebno našoj vojsci kako bi se osigurala otpornost ukrajinskog vojnika - naveo je Zelenski.

On je takođe pojasnio svoj stav o tome koliko brzo misli da će se postići mirovni sporazum.

Zelenski je ocenio da "nije samo stvar brzine, već pre svega pravde".

- Amerikanci žele brz završetak. Za nas je važan kvalitet te brzine. Ako se brzina i kvalitet poklope, mi smo potpuno za - kazao je ukrajinski predsednik.

"Spreman za izbore ako bude prekida vatre"

On je odgovorio i na optužbe Rusa da odbija da održi izbore tokom ratnih vremena.

- Spreman sam za izbore. Ako dođemo do određenih osetljivih pitanja i odlučimo da su izbori potrebni, ako postoji prekid vatre, biće izbora - poručio je Zelenski.

Na kraju se osvrnuo i na pitanje finansiranja obnove Ukrajine.

- Kada govorimo o oporavku, mi već govorimo o novcu, o stvaranju posebnog fonda i o tome na šta računamo. Danas sam prvi put pokrenuo pitanje koje je, po mom mišljenju, veoma važno. Tiče naših raseljenih lica koja su izgubila svoje stanove. To su velike sume novca. Desetine milijardi dolara. Mislim da ćemo sračunati negde oko 70 do 80 milijardi (dolara). I pokrenuli smo ovo pitanje. Važno je da Amerikanci to shvate - naveo je Zelenski.

On je dodao da je "potrebna odgovarajuća odšteta kako bi Ukrajinci želeli da žive u Ukrajini i imali te mogućnosti".

- Veoma sam srećan što smo uspeli da ujedinimo SAD i Evropu dok smo radili na ovim dokumentima. Pogledaćemo rezultat, ali taj korak je napravljen. I to zajedno s Evropljanima. Razgovarali smo sa predsednikom SAD, sa predsednikom Trampom. Razgovarali smo sa njim lično o svim ovim koracima. Mislim da ćemo se, kada finalizujemo dokumente ili se približimo konačnoj verziji dokumenata, sastati sa njim - zaključio je Zelenski.