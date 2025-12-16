Slušaj vest

Američka vojska saopštila je sinoć da je napala tri broda navodeći da krijumčare drogu u istočnom Pacifiku, ubijeno je osam osoba, a u isto vreme ispitivanje oko udara na brodove pojačava se u Kongresu.

Vojska je saopštila na društvenim mrežama da su u udarima ciljane "određene terorističke organizacije", kada su tri osobe ubijene u prvom brodu, dve u drugom i tri osobe u trećem brodu.

Vojska nije dala dokaze o navodnom krijumčarenju droge ali je objavila video na kome se vidi jedan brod pre nego što je eksplodirao.

Predsednik SAD Donald Tramp je opravdao ove napade da bi se zaustavila doprema droge i da je reč o "oružanom sukobu" sa narko-kartelima.

Trampova adminsitracija suočava se sa sve većim preispitivanjem članova američkog Kongresa zbog kampanje udara na brodove u kojima je ubijeno najmanje 95 osoba u 25 akcija za koje se zna od početka septembra.

U tu analizu uključen je i naknadni udar na brod u kome je ubijeno dvoje preživelih ljudi preživelih posle prvog udara.

Najnoviji udari na brodove dešavaju se uoči brifinga američkih bezbednosnih zvaničnika organizovanog za sve članove Kongresa oko te vojne kampanje administracije predsednika Trampa.

Očekuje se da će ministar odbrane Pit Hegset, državni sekretar Marko Rubio i drugi visoki zvaničnici nacionalne bezbednosti dati potrebne informacije članovima Predstavničkog doma i Senata američkog Kongresa.

Kampanja udara na brodove za koje se veruje da krijumčare drogu pojačana je da bi se izvršio pritisak na venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura koji je optužen za narkoterorizam u SAD.

U velikoj eskalaciji prošle nedelje američke snage zaplenile su tanker koji je Trampova administracija optužila da krijumčari nelegalnu naftu.

Maduro kaže da je pravi razlog za američke vojne operacije da njega proteraju sa vlasti.

Američka vojska povećala je prisustvo u regionu i pokrenula niz smrtonosnih udara na brodove koji navodno krijumčare drogu u Karipskom moru i istočnom Pacifiku.

Tramp kaže da će uskoro uslediti i napadi na kopnu, ali nije dao detalje o lokaciji.