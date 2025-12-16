Slušaj vest

Predstojeće objavljivanje novih dokumenata o Epstajnu predstavlja političku opasnost za Donalda Trampa, s obzirom na to da javnost već dugo pretpostavlja najgore u vezi sa njegovom ulogom, pišu američki meidji.

A, o tome da li će slučaj Epstajn zaista uništiti Trampa, govorio je Saša Borojević analitičar:

Saša Borojević Foto: Kurir Televizija

- Tramp je dao nalog da se otvori kompletna arhiva i otvaranjem te arhive zapravo ćemo otkriti neverovatne detalje i neverovatan broj ljudi koji je posećivao to pedofilsko ostrvo. To je veliki broj poznatih holivudskih ličnosti, glumaca, političara i moram da napomenem da postoje i tri imena vrlo poznata iz našeg regiona koja su često boravila tamo. Ono što će se otkriti u tim dokumentima jeste da je Tramp tamo sadašnju suprugu upoznao i imao nekakav intimni odnos, što su zabeležile kamere u avionu čiji je vlasnik bio Epstajn. I to je ono što jedino može da se otkrije - ističe Borojević.

Pandorina kutija

Borojević tvrdi da Tramp nije bio na tom ostrvu ali da jeste imao veoma blisku saranju sa Epštajnom:

- U Americi sada možemo da imamo situaciju da se zapravo politički rad blokira na ovaj način dok se, kao, ne otvore te arhive. Te arhive su otvorene, otvorio ih je Vikiliks pre nekoliko godina. Svi koji prate taj sajt Vikiliks mogli su da vide o kojim imenima se radi, to je zaista veliki broj neverovatnih ljudi, neverovatna imena, neka čak i za dečje likove za koje smo smatrali da su oni nešto uz šta naša deca treba da odrastaju. I ta Pandorina kutija, kada se otvori, tada ćete prepoznati Hilari Klinton, koliko je bila umešana u to, njenog supruga, koji su bili klijenti, kako su se pokrivali međusobno.

Donald Tramp i Džefri Epstajn Foto: spatuletail/Shutterstock, screenshot YT/WatchMojo

Petak je doneo još jedan u nizu postepenih otkrića iz dokumenata o Džefriju Epstajnu. Ovog puta, demokratski članovi Predstavničkog doma objavili su nove fotografije na kojima se vide Donald Tramp i druge moćne ličnosti, poput Bila Klintona, Stiva Benona i Ričarda Brensona. Fotografije su izdvojene iz desetina hiljada snimaka zaplenjenih na Epstajnovom imanju.

- Pored toga, doćićemo i do informacije kako je Epštajn izvršio samoubistvo u zatvoru koji je 24 sata pod kamerama, u kojem kod sebe nije imao apsolutno nikakvu mogućnost da izvrši samoubistvo, kako to da su se tog trenutka isključile kamere, kako baš tog trenutka da se desilo da je kuvar zaboravio da donese ručak i, eto, našli su ga mrtvog sutradan. Tako da, puno tu ima nerazjašnjenih stvari, Tramp zapravo sada igra jednu igru koja je strateški bitna za njega, jer da bi bilo šta njega kompromitovalo, on ne bi dao ovlašćenje i naređenje da se potpuno otvori kompletna arhiva Epštajna - zaključio je Borojević.

Foto: HO / AFP / Profimedia, Printskrin

Zavera o Epstajnovoj smrti

Podsetimo, Epstajn je pronađen mrtav u svojoj ćeliji u njujorškom zatvoru 2019. godine, nakon što je optužen za trgovinu seksualnim uslugama maloletnica. Osim ozbiljnih optužbi za seksualnu eksploataciju, bio je poznat i po vezama sa moćnim ličnostima poput tadašnjeg predsednika Donalda Trampa, bivšeg predsednika Bila Klintona i princa Endrua.

Smrt je zvanično okarakterisana kao samoubistvo: odluka koja je izazvala brojne kontroverze i postala plodno tlo za teorije zavere i javnu sumnju.

"TRAMP IGRA STRATEŠKU IGRU, DAO JE NAREĐENJE!" Borojević izneo šok tvrdnje o misteriji Epstajnovog ostrva i smrti: Na snimcima su i poznati dečiji likovi Izvor: Kurir televizija

