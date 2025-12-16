Slušaj vest

Replika Statue slobode, visoka 34 metra, srušila se nakon što je jaka oluja pogodila brazilski grad Gvaibu u ponedeljak popodne. Nije bilo povređenih, prema lokalnim vlastima i kompaniji koja je vlasnik objekta.

Jaki vetrovi su udarali u statuu, postavljenu na parkingu megaprodavnice u Havani, blizu restorana brze hrane, dok se linija oluja kretala preko južnog Brazila. Snimci pokazuju kako se visoka bista naginje pod silom vetra pre nego što je pala i raspala se. Glava statue je smrvljena u komade pri udaru.

Replika je bila visoka oko 34 metra i bila je jedna od nekoliko sličnih struktura postavljenih ispred prodavnica u Havani širom Brazila.

Zvaničnici kompanije izjavili su da je samo gornji deo, visok približno 24 metra, pogođen urušavanjem, dok je postolje visoko 11 metara ostalo netaknuto, prema lokalnim izveštajima.

Havan je u saopštenju potvrdio da je statua na mestu od otvaranja prodavnice 2020. godine i da ima potrebnu tehničku sertifikaciju. Kompanija je saopštila da je područje odmah ograđeno radi zaštite kupaca i osoblja, a specijalizovani timovi su poslati da uklone ostatke u roku od nekoliko sati.

Gradonačelnik Gvaibe, Marselo Maranata, rekao je da nije bilo žrtava i pohvalio je brzu reakciju na licu mesta. Dodao je da su lokalni timovi sarađivali sa zvaničnicima državne Civilne zaštite kako bi obezbedili perimetar i proverili da li ima dodatne štete u blizini.

Incident se dogodio oko 15 časova, na vrhuncu oluje.

Meteorološke vlasti su zabeležile udare vetra veće od 90 km/h u regionu. Državna Civilna zaštita je ranije izdala upozorenje na jako vreme za gradsko područje, upozoravajući stanovnike na rizik od jakih vetrova i obilnih kiša putem hitnih poruka poslatih direktno na mobilne telefone.