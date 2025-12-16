Slušaj vest

Najmanje sedam ljudi je poginulo u padu malog aviona u centralnom Meksiku, koji se srušio dok je pokušavao prinudno da sleti, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Prema rečima koordinatora civilne zaštite savezne države Meksiko Adrijana Ernandeza, nesreća se dogodila u mestu San Mateo Atenko, u industrijskoj zoni udaljenoj oko pet kilometara od aerodroma Toluka i približno 50 kilometara zapadno od Meksiko Sitija, preneo je AP.

Avion je poleteo iz Akapulka, na pacifičkoj obali Meksika.

Ernandez je naveo da se u avionu nalazilo osam putnika i dva člana posade, ali da je nekoliko sati nakon nesreće pronađeno samo sedam tela.

Prema njegovim rečima, avion je očigledno pokušao da sleti na obližnji fudbalski teren, ali je udario u metalni krov jednog preduzeća, što je izazvalo veliki požar.

Uzrok nesreće je predmet istrage. Gradonačelnica San Mateo Atenka Ana Munjiz rekla je da je zbog požara evakuisano oko 130 ljudi iz tog područja.

Ne propustiteSeverna MakedonijaPAO AVION U SEVERNOJ MAKEDONIJI: Unutra bile dve osobe
w-53004921-makedonija-hitna.jpg
PlanetaSRUŠIO SE VOJNI AVION U SUDANU! Sletanja se tragično završilo, niko u letelici nije preživeo
profimedia-0912319372.jpg
Planeta"JELI SMO DRUGARE DA NE BISMO UMRLI" Ovo je Srbin koji je razgovarao s preživelima iz aviona koji se 1972. godine srušio u Andima: "On je prvi sekao tela..."
Viktor Lazić
ŽivotJedini sam preživeo pad aviona, ali život mi je pakao: Svi misle da sam najsrećniji čovek na svetu, a istina ne može biti bolnija
Višvaš Kumar Rameš