PAD AVIONA SNIMLJEN UŽIVO! Pokušao da sleti na fudbalski teren, pa udario u krov: Ima mrtvih (FOTO+VIDEO)
Najmanje sedam ljudi je poginulo u padu malog aviona u centralnom Meksiku, koji se srušio dok je pokušavao prinudno da sleti, saopštili su danas lokalni zvaničnici.
Prema rečima koordinatora civilne zaštite savezne države Meksiko Adrijana Ernandeza, nesreća se dogodila u mestu San Mateo Atenko, u industrijskoj zoni udaljenoj oko pet kilometara od aerodroma Toluka i približno 50 kilometara zapadno od Meksiko Sitija, preneo je AP.
Avion je poleteo iz Akapulka, na pacifičkoj obali Meksika.
Ernandez je naveo da se u avionu nalazilo osam putnika i dva člana posade, ali da je nekoliko sati nakon nesreće pronađeno samo sedam tela.
Prema njegovim rečima, avion je očigledno pokušao da sleti na obližnji fudbalski teren, ali je udario u metalni krov jednog preduzeća, što je izazvalo veliki požar.
Uzrok nesreće je predmet istrage. Gradonačelnica San Mateo Atenka Ana Munjiz rekla je da je zbog požara evakuisano oko 130 ljudi iz tog područja.