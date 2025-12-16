HOSE ANTONIO KAST PRVI ULTRADESNIČAR NA ČELU JUŽNOAMERIČKE ZEMLJE OD DIKTATORA PINOČEA

Hose Antonio Kast, ultradesničar nemačkog porekla, pobedio je na predsedničkim izborima u Čileu, što je najveći zaokret udesno u toj zemli od vremena diktature Augusta Pinočea.

Dojče vele (DW) prenosi da je izborna komisija Čilea saopštila da je Kast pobedio je u drugom krugu u kojem mu je rival bila levičarka Janet Hara.

Prema zvaničnim rezultatima, 59-godišnji kandidat Republikanske partije osvojio je oko 58 odsto glasova.

Hara je dobila skoro 42 odsto i priznala poraz.

- Demokratija je jasno progovorila - napisala je ona na društvenoj mreži X.

To je učinila nakon što je telefonom čestitala Kastu.

- Čile želi promenu. I kažem vam, da, Čile će doživeti pravu promenu - rekao je Kast pred pristalicama u prestonici Santjago de Čileu.

Na hiljade ljudi izašle su na ulice glavnog grada i drugih gradova ove južnoameričke zemlje kako bi proslavile Kastovu pobedu.

Mnogi su nosili čileansku zastavu i crvene kačkete sa natpisom „Make Chile Great Again" (Učinimo Čile ponovo velikim).

DW navodi da se ovim Čile suočava sa najvećim pomeranjem udesno od završetka vojne diktature Augusta Pinočea u martu 1990.

Nakon pobede hrišćanskog demokrate Rodriga Paza u Boliviji u avgustu i trijumfa Danijela Noboae u Ekvadoru u oktobru, Čile je sledeća južnoamerička država koja doživljava duboku političku promenu.

Po ugledu na Trampa

Po struci pravnik, Kast je u kampanji najviše poena osvojio temama migracija i kriminala – pitanjima koja, prema anketama, najviše brinu Čileance.

Iako se Čile i dalje smatra jednom od najsigurnijih zemalja Južne Amerike, stope kriminala su poslednjih godina porasle.

Kast je obećao da će angažovati vojsku u određenim kvartovima, podići zidove i rovove na granicama i ubrzati deportacije.

Najavio je i proterivanje svih migranata bez važećih dokumenata i formiranje brze interventne jedinice po uzoru na američku službu ICE.

Otac devetoro dece najavio je da želi da ukine liberalni zakon o abortusu u Čileu, iako ankete pokazuju da se većina građana tome protivi.

Kast održava bliske veze sa MAGA pokretom Donalda Trampa u SAD.

Više puta je bio gost na republikanskoj CPAC konferenciji i važi za poštovaoca mađarskog premijera Viktora Orbana.

Poput Trampove administracije, 59-godišnjak obećava drastično smanjenje državnih troškova i državnog aparata.

Mračno poreklo uticajne porodice

Kast potiče iz uticajne i brojne porodice koja je posle Drugog svetskog rata iz Nemačke pobegla u Čile.

Nekoliko od njegovih devetoro braće i sestara bili su, kao i on, poslanici ili senatori, a jedan brat je tokom diktature Augusta Pinočea bio predsednik Centralne banke i ministar.

Njegov otac Mihael Kast Šindele bio je poručnik Vermahta, član Hitlerove omladine i kasnije nacističke partije NSDAP.

Tokom rata borio se u Sovjetskom Savezu i Italiji, gde su ga zarobile američke trupe.

Uspeo je da pobegne iz zarobljeništva i najpre se sklonio u Talkirhdorf u Bavarskoj, gde je upoznao buduću suprugu Olgu Rist Hagšpil.

Šindele je uspeo da nabavi lažni identitet i pokušao da dobije potvrdu o denacifikaciji, ali mu je odbijena, pa je ultra-konzervavni katolik, uz pomoć Vatikana preko takozvanih "Pacovskih kanala" pobegao u Čile.