T. K. (15) uhapšen je u selu Gorki u Rusiji nakon što je, kako se sumnja, ubio dečaka (10), ranio još troje učenika i čuvara škole u jezivom napadu.

Tinejdžer, navodno učenik 9. razreda škole u kojoj je izvršen napad, došao je jutros naoružan i prvo je napao čuvara škole kojeg je isprskao biber sprejem, a potom izbo nožem.

Nakon toga je ušao u samu školu i krenuo da ubada decu. Prema navodima pojedinih medija, napadač je na glavi imao fantomku, a bio je obučen u belu majicu na kojoj je crnim slovima bilo ispisano "No Lives Matter".

U ovom trenutku nije poznato da li je nasumično ubadao decu ili je ciljano išao po školi i pokušavao da ubije.

Dečak (10) preminuo je od zadobijenih povreda, dok je još troje đaka teško povređeno.

Zaključao taoca u učionici

Napadač je, nakon krvavog pira, a kada su policijske snage već upale u školu, uzeo jedno dete kao taoca i sa njim se zaključao u učionici, držeći mu nož na vratu. Srećom, policija je uspela da razvali vrata i da ga savlada pre nego što je T. K. uspeo da povredi još neko dete.

Društvenim mrežama kruže snimci na kojima se vidi trenutak kako teško naoružani policajci dečaka ubacuju u patrolno vozilo.

Na licu mesta je veliki broj vozila hitne pomoći i pripadnika policije.

Prema nezvaničnim informacijama, u kući dečaka su pronađeni razni predmeti koji ukazuju na to da je planirao teroristički napad. Navodno je pronađen i eksploziv kućne izrade.