PRVI SNIMCI NAKON KRVAVOG PIRA U ŠKOLI: Ubica (15) nosio majicu sa JEZIVIM natpisom, upao u objekat i krenuo da ubada decu, policija ga savladala! (VIDEO)
T. K. (15) uhapšen je u selu Gorki u Rusiji nakon što je, kako se sumnja, ubio dečaka (10), ranio još troje učenika i čuvara škole u jezivom napadu.
Tinejdžer, navodno učenik 9. razreda škole u kojoj je izvršen napad, došao je jutros naoružan i prvo je napao čuvara škole kojeg je isprskao biber sprejem, a potom izbo nožem.
Nakon toga je ušao u samu školu i krenuo da ubada decu. Prema navodima pojedinih medija, napadač je na glavi imao fantomku, a bio je obučen u belu majicu na kojoj je crnim slovima bilo ispisano "No Lives Matter".
U ovom trenutku nije poznato da li je nasumično ubadao decu ili je ciljano išao po školi i pokušavao da ubije.
Dečak (10) preminuo je od zadobijenih povreda, dok je još troje đaka teško povređeno.
Zaključao taoca u učionici
Napadač je, nakon krvavog pira, a kada su policijske snage već upale u školu, uzeo jedno dete kao taoca i sa njim se zaključao u učionici, držeći mu nož na vratu. Srećom, policija je uspela da razvali vrata i da ga savlada pre nego što je T. K. uspeo da povredi još neko dete.
Društvenim mrežama kruže snimci na kojima se vidi trenutak kako teško naoružani policajci dečaka ubacuju u patrolno vozilo.
Na licu mesta je veliki broj vozila hitne pomoći i pripadnika policije.
Prema nezvaničnim informacijama, u kući dečaka su pronađeni razni predmeti koji ukazuju na to da je planirao teroristički napad. Navodno je pronađen i eksploziv kućne izrade.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)