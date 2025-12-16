Slušaj vest

Na društvenim mrežama i pojedinim portalima pojavio se ceo snimak napada koji se danas dogodio u školi u Moskovskoj oblasti, a koji je uznemirio javnost zbog brutalnosti i rasističkog motiva. Upozoravamo da je sadržaj snimka uznemirujuć.

Prema dostupnim informacijama, napadač - tinejdžer (15) pre samog napada obraćao se učenicima i pitao ih za njihovu nacionalnost.

Svedoci navode da je potom započeo poteru za jednim detetom, uzvikujući rasističke uvrede.

Dečak je ubio jednog učenika (10), ranio još tri đaka, kao i radnika obezbedeđenja.

Uzeo taoca, policija ga savladala

Napadač je, nakon krvavog pira, a kada su policijske snage već upale u školu, uzeo jedno dete kao taoca i sa njim se zaključao u učionici, držeći mu nož na vratu. Srećom, policija je uspela da razvali vrata i da ga savlada pre nego što je T. K. uspeo da povredi još neko dete.

Na snimku se vidi i reakcija školskog obezbeđenja, koje se, prema prvim procenama, pokazalo neefikasnim. Napadač je obezbeđenje onesposobio biber-sprejom, nakon čega je došlo do fizičkog obračuna. Uprkos pokušajima da se situacija zaustavi, napad je imao tragičan ishod.

Nadležni organi su potvrdili da je istraga u toku. Policija i tužilaštvo ispituju okolnosti incidenta, poreklo oružja i moguće propuste u sistemu bezbednosti škole, kao i motive napada, uključujući sumnju na zločin iz mržnje.

Za sada još uvek nije potvrđena autentičnost snimka. Ceo snimak možete pogledati OVDE.