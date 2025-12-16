Slušaj vest

U neuobičajeno direktnom obraćanju, načelnik vazduhoplovstva Ričard Najton upozorio je da ruska vojna moć raste i da je to razlog za zabrinutost, s obzirom na to da su ruske trupe sada iskusne u borbi nakon skoro četiri godine rata u Ukrajini.

Rekao je da će britanske oružane snage uvek biti prva linija odbrane zajedno sa ostatkom NATO saveza, ali da celo društvo takođe mora igrati ulogu u jačanju otpornosti.

"Moramo biti iskreni sa ljudima"

Načelnik generalštaba rekao je da je važno biti iskren sa "porodicama i domaćinstvima" širom Ujedinjenog Kraljevstva o tome šta znači biti spreman na "niz stvarnih, fizičkih pretnji".

General Ričard Najton Foto: Wiktor Szymanowicz/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Načelnik vazduhoplovstva Najton rekao je da se slaže sa svojim francuskim kolegom, generalom Fabienom Mandonom, koji je prošlog meseca izjavio da Francuska mora biti spremna na mogućnost gubitka svoje dece u potencijalnom ratu sa Rusijom.

- Situacija je opasnija nego što sam ikada video tokom svoje karijere, a cena mira raste - rekao je britanski načelnik vazduhoplovstva.

- Naš odgovor mora ići dalje od pukog jačanja naših oružanih snaga. Potreban je odgovor cele nacije koji će izgraditi naše odbrambene industrijske kapacitete, razviti veštine koje su nam potrebne, iskoristiti moć institucija koje će nam trebati u ratno vreme i obezbediti i povećati otpornost društva i infrastrukture koja ga podržava - istakao je.

- Graditi. Služiti. A ako bude potrebno, boriti se. I mnoge porodice će znati šta znači žrtva za našu naciju - poručio je Najton.

Britanci nisu spremni za rat?

Većina ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu, međutim, više nema direktno iskustvo sa oružanim snagama zahvaljujući miru koji je usledio nakon završetka Hladnog rata pre skoro 35 godina.

Vojni komandant je napomenuo da je ovog meseca prošlo 65 godina od poslednjeg poziva za nacionalnu službu i 80 godina od završetka Drugog svetskog rata.

Međutim, naglasio je da se mora vratiti vrsta nacionalne odbrane i otpornosti koja je nekada bila druga priroda britanskog društva, sve do raspada Sovjetskog Saveza.

britanska vojska Foto: Chris Jackson/Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rekao je da, iako odbrambeni analitičari smatraju da postoji samo "mala" šansa, do 5%, da Rusija pokrene "značajan direktan napad ili invaziju" na Ujedinjeno Kraljevstvo, to „ne znači da su šanse nula“.

Načelnik vazduhoplovstva Najton rekao je: "Moja poenta je da niko od nas ne može sa sigurnošću reći koliki bi mogao biti apsolutni rizik. I iako su ljudima binarne izjave možda lakše za razumevanje, one nose rizik od izazivanja panike ili samozadovoljstva.

- Ono što je zaista važno je trend. Da li šanse za sukob rastu? I ovde mislim da su dokazi jasni da se trend, posebno iz Rusije, pogoršava, i to je ključni argument za akciju.

Govoreći o sposobnostima ruskih oružanih snaga, uprkos tome što su u velikom ratu protiv Ukrajine, rekao je da njihova "tvrda moć brzo raste".

- Tokom poslednjih 20 godina Rusija je sprovela značajne odbrambene reforme i ulaganja u ono što su bile slabe i iscrpljene oružane snage - rekao je.

- Ruske oružane snage sada imaju više od 1,1 milion vojnika, troše više od sedam procenata BDP-a i oko 40 procenata državne potrošnje, što je iznos koji se više nego udvostručio u poslednjoj deceniji.

1/11 Vidi galeriju Ruska vojska vraća kontrolu nad Kurskom oblašću Foto: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS, AP/Russian Defense Ministry Press Service

Nasuprot tome, britanska vojska ima nešto više od 70.000 vojnika, a vlada se obavezala da će povećati odbrambenu potrošnju sa 2,3% na 2,5% BDP-a do 2027.

- Ne treba da imamo iluzije da Rusija ima masivnu, sve tehnički napredniju i sada veoma iskusnu vojsku - rekao je vojni komandant.

Opisao je kako Rusija "razvija nove i destabilizujuće sisteme naoružanja poput torpeda sa nuklearnim oružjem i krstarećih raketa na nuklearni pogon koje postavljaju nuklearno oružje u svemir. Dakle, apsolutno je jasno da treba strahovati od ruske tvrde moći, ali šta je sa ruskom namerom da je upotrebi?

Vojni komandant je rekao da rat u Ukrajini i spremnost Rusije da cilja susedne države pokazuju da ona "želi da izazove, ograniči, podeli i na kraju uništi NATO".

Međutim, priznao je da se ta pretnja još uvek ne oseća u Ujedinjenom Kraljevstvu kao u zemljama koje dele fizičke kopnene granice sa Rusijom.

Kao znak da traži brže povećanje odbrambenih izdataka, rekao je da Nemačka očekuje da će do 2029. trošiti 3,5% BDP-a na odbranu, dok Poljska već izdvaja 4,2%.

"I videli smo samo u poslednjih nekoliko nedelja da se Francuska i Nemačka vraćaju služenju vojnog roka."

- U stvarnosti, osim blizine, pretnja u Velikoj Britaniji se zapravo ne razlikuje od pretnje u Nemačkoj, na primer. Osim ako ne uspemo da podignemo svest i pokrenemo razgovor sa društvom o rizicima, ne možemo očekivati da će ostatak vlade, društva i industrije delovati ili snositi troškove - dodao je.