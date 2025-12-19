Slušaj vest



Sidnej, plaža Bondi, simbol bezbednog, porodičnog i bezbrižnog života, pretvorena je u mesto jednog od najtežih terorističkih napada u novijoj istoriji Australije.

Tokom obeležavanja prve večeri Hanuke, praznika svetlosti, ubijeno je najmanje 16 ljudi, među njima i dete, a desetine su ranjene. Australijske vlasti napad su okarakterisale kao teroristički čin i antisemitizam.

Ambasador Srbije u Australiji, Rade Stefanović, govorio je o ovoj temi na Kurir televiziji:

- Bondi plaža je jedan od simbola Sidneja i Australije. U Australiji je trenutno letnji period i to je svakako deo grada koji je živ i gde se ljudi okupljaju. S obzirom na sve okolnosti, sada je situacija drugačija: ljudi se okupljaju na mestu stradanja, vreme provode u tišini, refleksiji, polažu cveće. Tako da to nije tipična Australija. Samo mesto događaja je i dalje teren istraživanja, policija je na terenu i prikupljaju se dokazi. Primetno je veće prisustvo policije - kaže Stefanović.

Napad u Sidneju nije izolovan incident. Od početka rata u Gazi svet beleži snažan porast antisemitizma i politički motivisanog nasilja – od Evrope do Sjedinjenih Američkih Država. U Amsterdamu su zabeleženi protesti uz prijavljene antisemitske poruke tokom hanuka-događaja, što otvara temu “prelivanja” konflikata u evropske gradove. Austrija praznike dočekuje pod jednim od najviših nivoa terorističke pretnje, dok je u SAD FBI sprečio planirane bombaške napade za Novu godinu. Izraelski Nacionalni savet za bezbednost upozorava Izraelce širom sveta na mogućnost novih napada i takozvani "copycat" efekat.

Terorizam - globalni problem

Prof. dr Marija Đorić istakla je da je terorizam odavno naša sadašnjost, te da su postojali razni talasi terorizma koji su se do sada smenjivali:

- Terorizam je uvek reakcija na određene društveno političke događaje pojedinaca, grupa ili organizacija. Današnji terorizam je generisan na dva velika žarišta: bliski istok i rat u Ukrajini. Austraijske službe su već 2024. godine zvanično izdale saopštenje da postoji 50% mogućnosti da se dogodi neki teroristički akt. Pritom, bilo je sprečeno nekoliko mogućih napada - kaže Đorić i dodaje:

- Jedan od njih je svakako kada su otkrili kombi sa oružijem i antisemitističkim porukama, što ne bi trebalo da nas iznenađuje. Kada je krenuo ovaj haos na bliskom istoku, ja sam rekla da očekujem ne samo velike tenzije na toj teritoriji, već da će to biti jedan globalan problem gde će doći i do obračuna i jedne i druge strane. Znači, ne samo Izraelaca i Palestinaca. Moram da kažem da na je strani Palestinaca i levica, a vidimo da su širom sveta rasprostranjeni.

Đorić dodaje i da je Australija zemlja gde su se Ustaše obračunavale sa predstavnicima jugoslovenskih predstavnišva, ambasada, imajući u vidu jugoslovensku migraciju:

- Oni imaju problem i sa ekstremnom desnicom. Imaju i svoje neprijatelje koji su orijentisani ka azijatskoj, kineskoj populaciji. Aum šinrikjo je nekadašnja teroristička organizacija koja je tu vršila oglede pre nego što je izvršila napad u Japanu na železničkoj stanici. Tako da nije Australija neka zemlja koja je poprište terorističkih sukoba, tako da možemo zaključiti da ni jedna teritorija nije potpuno bezbedna od terorističkih akata.

Posedovanje oružija u Australiji

Juče je održana sednica nacionalnog kabineta Australije koju čine federalni premijeri, odnosno, šefovi vlada svih teritorija i donet je zaključak da se pooštre režimi posedovanja vatrenog oružja:

- U tom smislu, radiće se na uspostavljanju rada registra vatrenog oružja a to za sada nije postojalo. Zatim, uspostaviće se ograničavanje roka posedovanja oružja. Oko 4 miliona vatrenorg oružja postoji koje je registrovano u Australiji. Postavlja se pitanje da li ljudi trebaju biti toliko naoružani - ističe Stefanović.

Radikalizacija i ponavljanje terorizma

Đorić ističe da u ovom napadu postoji slučaj porodične radikalizacije ali da i dalje ne postoj einformacije da su napadači imali određenih kontakata sa terorističkim grupama:

- Kod porodične samoradikalizacije je vrlo opasno što tu imate više aktera i to vrlo bliskih ljudi. Kada imate jednog čoveka koji je krenuo stramputicom, onda taj ostatak porodice može da utiče na njega, međutim, ako imate radikalizovanu porodicu, onda bih ja ispitala okruženje u kojima su funkcionisali i otac i sin - kaže Đorić i dodaje:

- Kada pogledate stradanja onolike dece u Gazi, uopšte ne treba da nas iznenađuju ovakvi događaji, možemo i očekivati ponavljanje ovakvih događaja. Očekujem da ovaj napad inspiriše i druge teoriste. Interesantno je da nema saopštenja ko je nalogodavac.

"Povezanost" mlađeg napadača sa Srbijom

Prema najnovijim informacijama, mlađi napadač iz Sidneja posedovao je člansku kartu srpskog lovačkog društva "Zastava". Te navode potvrdio je Vanja Kužet, predsednik lovačkog društva, dodajući da je njega već kontaktirala federalna policija Australije:

- Australijske institucije ni u jednom trenutku nisu pomenule članstvo napadača u lovačkom klubu, to je nešto o čemu se spekulišu mediji. Istraga vrlo restriktivno daje podatke. Otac koji je imao dozvolu je morao da bude član nekog kluba. Klub je osnovan 2013. godine od strane austraijskih Srba, okuplja jedan broj pripadnika ali ni australijski mediji za sada ne potenciraju tu činjenicu da je taj klub povezan sa srpskom zajednicom. Ne treba ulaziti u spekulacije.

