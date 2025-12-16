Slušaj vest

T. K. (15) uhapšen je u selu Gorki u Rusiji nakon što je, kako se sumnja, ubio dečaka (10), ranio još troje učenika i čuvara škole u jezivom napadu.

Tinejdžer, navodno učenik 9. razreda škole u kojoj je izvršen napad, došao je jutros naoružan i prvo je napao čuvara škole kojeg je isprskao biber sprejem, a potom izbo nožem.

Prema dostupnim informacijama, napadač se pre samog napada obraćao učenicima i pitao ih za njihovu nacionalnost.

Svedoci navode da je potom započeo poteru za jednim detetom, uzvikujući rasističke uvrede.

Pristalica neonacističkih pokreta

Učenik devetog razreda T. K., koji je izvršio napad u školi, bio je pristalica radikalnih neonacističkih pokreta.

Desetogodišnje dete koje je ubijeno bilo je Tadžikistanac po nacionalnosti.

Tinejdžer koji je napao školu takođe je viđen kako nosi majicu sa sloganom „Nijedan život nije važan“ (No lives matter).

Ovo je neformalni pokret, a ne strukturirana organizacija — nema vođu. Njegovi sledbenici promovišu nasilje, terorizam i uništenje čovečanstva. Pokret je nastao u SAD.

Njegovi osnovni principi su nihilizam i antihumanizam. Postao je poznat upravo zbog napada i ubistava. U SAD je klasifikovan kao teroristički pokret.

Uzeo taoca, policija ga savladala

Napadač je, nakon krvavog pira, a kada su policijske snage već upale u školu, uzeo jedno dete kao taoca i sa njim se zaključao u učionici, držeći mu nož na vratu. Srećom, policija je uspela da razvali vrata i da ga savlada pre nego što je T. K. uspeo da povredi još neko dete.

Nadležni organi su potvrdili da je istraga u toku. Policija i tužilaštvo ispituju okolnosti incidenta, poreklo oružja i moguće propuste u sistemu bezbednosti škole, kao i motive napada, uključujući sumnju na zločin iz mržnje.