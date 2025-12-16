SVEDOČENJE "MILANA" O ISKUSTVU S AMERIČKOM SLUŽBOM ZA IMIGRACIJU I CARINU (ICE) ZA BBC NA SRPSKOM

Kada je tog septembarskog dana, pod vrelim teksaškim suncem, Milan* utovario robu u kamion i krenuo uz obalu Meksičkog zaliva ka unutrašnjosti SAD, nije mogao da pretpostavi da će se njegov put okončati pre vremena i to u pritvorskom centru Službe za imigraciju i carinu (ICE).

Ovaj vozač kamiona poreklom iz Srbije, postao je jedan u nizu ljudi, koje je služba ICE privela u okviru primene rigorozne antiimigracione politike predsedničke administracije Donalda Trampa.

U pritvoru je proveo oko šest nedelja, pušten je uz kauciju i obavezu da nosi nanogvicu, a za BBC na srpskom kaže da je dobio dozvolu da ponovo radi i da mu je sledeće ročište zakazano za mart 2027.

Ističe da je u Ameriku ušao legalno sa vizom pre tri godine, da je potom 2023. zatražio azil i da čeka rešenje tog zahteva.

„Smirio sam se sada.

„Kad te privedu, najgore je što ne znaš šta se dešava, gde te vode, koliko ćeš da budeš zatvoren, hoće li te poslati kući“, kaže Milan za BBC dok čeka na utovar robe u Filadelfiji, gradu u saveznoj državi Pensilvaniji.

Više od 65.000 ljudi je u pritvorskim centrima ICE službe, prema podacima TRAC istraživačkog centra Univerziteta Sirkjuz iz sredine novembra.

BBC se obratio ICE službi i američkom Ministarstvu za nacionalnu bezbednost tražeći tačan broj podataka o broju pritvorenih i njihovim državljanstvima.

ICE služba je po američkim propisima imala legalnu osnovu da privede nedržavljane koji su u procesu za azil, što je čest slučaj prethodnih meseci otkako je administracija pooštrila migracionu politiku, kaže Miroljub Đukić, imigracioni advokat iz Čikaga, za BBC na srpskom.

„Imali su zakonsko pravo da ga privedu, jer postoji razlika između legalnog prisustva i legalnog statusa.

„On nema legalan status jer mu zahtev za azil još nije rešen, ali ima legalno prisustvo i na osnovu toga poseduje radnu dozvolu", govori advokat.

Nijedna prethodna predsednička administracija nije ovako rigorozno primenjivala zakon, dodaje.

'Razdvajaju muškarce na jednu, žene na drugu stranu'

Punktovi patrola granične policije nisu retka pojava u državama na jugu SAD, a Milan ih je do trenutka privođenja prolazio bez poteškoća.

Ali tog kobnog dana, video je znakove pored puta I-69.

„Bio sam na vezi sa kolegama, vidim dugačka kolona, sporo se kreće i vidim da ovde nešto nije u redu jer to inače ide dosta brže“, priča Milan.

Do tada su ga puštali kada im je govorio da nije državljanin, ali da ima važeću radnu dozvolu.

„Ovaj put se policajcu promenio izraz lica kada sa mu rekao za moje dokumente i status i samo me je poslao da parkiram kamion sa strane“, dodaje.

U tim momentima i dalje ga je držao optimizam, jer je verovao da će ga pustiti posle provere, kaže.

Ali nada je počela da se gasi kada su ga uveli u prostoriju gde je najpre dao otiske prstiju, a onda se video desetine ljudi koji čekaju dalje korake.

„Video sam ženu sa dve ćerke, njih su ostavili u kolima, majku priveli... Tražila je samo da se pozdravi sa ćerkama, dovode ih policajci unutra, plaču svi.

„Primetio sam i bračni par sa ćerkom, čini mi se sedam, osam godina da ima.

„Razdvojili su ih, muškarci u jednu prostoriju, žena i dete u drugu“, opisuje Milan.

Pre nego što su mu oduzeli telefon, uspeo je da se kratko javi vlasniku firme iz Čikaga za koju radi, objasni šta se desilo i da mu traži da angažuje advokata.

'Spavali kao sardine'

Nekoliko sati pošto je priveden, Milan je kombijem sa još 11 ljudi, prebačen u objekat granične policije u gradu Mekalen na jugoistoku Teksasa.

Nisu im policajci rekli gde idu, ali ističe da je prepoznao put kojim je mnogo puta do tada vozio vlastiti kamion.

„Bio je to objekat sa četiri sobe 10 sa 10 metara, krcate su bile, po 50 ljudi u svakoj.

„Nema prozora, nekakva ventilacija na plafonu, a u sredini stražar na postolju i nadzire sve četiri sobe“, opisuje Milan sa mešavinom ljutnje i neverice i glasu.

Otkako je krenula strožija primena antiimigracione politike u SAD, Ministarstvo unutrašnje bezbednosti (DHS) našlo se na meti optužbi za loše higijenske i zdravstvene uslove u pritvorskim centrima.

BBC na srpskom je pisao ICE službi i Pograničnoj policiji, ali do trenutka objave teksta nije dobio odgovore kakvi su higijenski standardi u njihovim objektima.

„Imali smo dva toaleta i jedan umivaonik u sobi, ali spavali na strunjačama, kao sardine.

„Davali su nam tri obroka dnevno - sendvič, eventualno jabuka i neki keks ili čips.

„Niko ti ništa ne govori, izvedu nas napolje jednom dnevno, da očiste sobu“, priseća sa Milan.

Posle dva dana u Mekalenu, sa još nekolicinom pritvorenika, prebačen je u 82 kilometra istočno, u ICE objekat u Port Izabelu na samoj obali Meksičkog zaliva.

To je saznao tek kada je došao tamo.

Uniforme, tableti i bar-kodovi

Služba ICE u Teksasu ima najmanje 11 centara gde pritvara ljude za koje tvrdi da nemaju regulisan status u Sjedinjenim Državama, prema podacima sa sajta DHS.

ICE je nadležan za upravljanje tim centrima, ali često sklapa ugovore sa privatnim kompanijama koje preuzimaju taj zadatak.

„Nije to izgledalo kao klasičan zatvor, više je delovalo kao kasarna - četiri velike sobe, u sredini nadzorna prostorija sa kamerama i stražarom

„U sobi je bilo po 75 ljudi, kreveti na sprat, tu su toalet i tuš, tu se i jede“, kaže Milan.

Sa osmehom se priseća kako je, kao u američkim filmovima, dobio zatvorsku garderobu.

„Uzeli su sve moje, dali mi tri majice, troje gaća, dve bluze i dvoje pantalone, plave boje“, opisuje.

Pritvorenički jelovnik opisuje kao nezačinjen i bezukusan, uz 'lažne' - vegetarijanske - hamburgere, „pomfrit star sedam dana“ i kesice kečapa i senfa.

Tehnološki napredak, međutim, nije mimoišao zatvore, pa su tako dobili narukvice i kartice sa bar kodovima, koje su stražari očitavali kada su delili hranu i prebrojavali prisutne.

Higijenski uslovi, ipak, ne napreduju tako brzo kao tehnologija.

„U sobi smo imali četiri tuša i umivaonika, kao i pet ve-ce šolja. Sami smo se organizovali, pa su tri šolje bile za veliku, a dve za malu nuždu“, dodaje.

Većinu pritvorenika u tom objektu činili su ljudi iz Južne Amerike, a bilo je i ljudi iz Sudana, Avganistana.

Sa Balkana niko osim Milana.

„Podelili su nas u četiri sektora - Alfa, Beta, Čarli i Delta.

„Ja sam bio u sektoru Delta, uglavnom su bili radnici i niko od nas nije pravio probleme“, kaže.

Vreme su prodovili igrajući šah, domine i monopol, a povremeno su im donosili Soni plejstejšn konzolu.

U dvorište su izvođeni skoro svakog dana, na po pola sata ili 45 minuta.

„Imali smo tablete i zidne telefone za komunikaciju sa spoljašnjim svetom.

„Na tabletu si u njihovoj onlajn prodavnici mogao da naručiš grickalice, slatkiše i nudle.

„I tad sam shvatio da i na ovaj način zarađuju na tebi“, ističe on.

Borba za kauciju

Vrlo brzo pošto je priveden, kompanija za koju je Milan radio pronašla mu je advokata i počela je pravna bitka za izlazak na slobodu.

Taktika njegovo branioca bila je da se traži oslobađanje uz kauciju.

„Tokom jednog od prvih razgovora, gazda firme mi je rekao da će biti premija ako izađem za dve nedelje“.

Tako je i bilo.

Morao je da prođe dva saslušanja, pošto je sudija tražio da žena koja mu je bila garant, dostavi sudu dodatne dokumente o vlastitim poreskim obavezama.

„Bilo mi je teško kada su me posle prvog saslušanja vratili u pritvorni centar i rekli da je za dve nedelje novo saslušanje - a ja sa već 'namestio' glavu da izlazim“, priznaje Milan.

Na drugom saslušanju, sudija je prihvatio da ga pusti uz kauciju od 15.000 dolara.

Ali sporost birokratije nije odlika samo nekih zemalja u Evropi, pokazalo se odmah po odluci sudije.

„Čekali smo 24 sata da ICE odobri, pa smo, recimo, u petak platili, onda se čekao ceo vikend da prođe uplata.

„U ponedeljak popodne dobili su zeleno svetlo da me puste, ali pošto je bilo kasno, pustili me sledećeg jutra“, sumira vozač kamiona iz Srbije.

Bukagije, pica i sveštenik

Posle gotovo mesec dana u pritvoru, kucnuo je čas da Milan izađe na slobodu.

Ali taj čin nije prošao bez filmskog detalja.

„Stavili nam 'bukagije' na noge - pitao sam čuvara: 'Zašto nas tako tako izvodite na slobodu, pa nismo nikoga ubili'.

„Odgovor je bio da je to po protokolu, zbog naše bezbednosti“, kaže on.

Konačno, kao slobodan čovek izašao je posle 45 minuta vožnje kombijem - na autobuskoj stanici u gradu Braunsvilu, još jednom mestu blizu granice sa Meksikom.

„Na stanici su nas dočekali volonteri, da nam napune telefone, pomognu da se organizujemo oko letova.

„Čak je bio i jedan sveštenik koji nam je doneo picu“, govori Milan.

Čekajući da napuni telefon i pojede nešto, upoznao je momka iz afričke zemlje Nigera, takođe vozača kamiona koji je završio u pritvoru.

On je došao pre 10 godina u SAD i zatražio azil.

„Zajedno smo otišli za Dalas, a odande on za Severnu Karolinu, ja za Ilinois“.

Tokom pritvora, Milan kaže da mu je najteže palo „kada je razmišljao o porodici“ koja je u Srbiji.

„Znam da sam im potreban, često se čujemo i sada toga više nema i ovaj momenat mi je bio prilično težak.

„A onda me preseče druga misao - neću da ležim bez pravog povoda u zatvoru. Ma, pošaljite me kući...“.

Šta kaže konzulat Srbije?

Početkom oktobra, tokom akcije protiv ilegalnih imigranata u SAD, u racijama na putevima širom SAD uhapšeno je 37 vozača kamiona koji su državljani Srbije.

Većina njih uhapšena je na putevima u Nebraski, Indijani, Ilinoisu, Teksasu i Mičigenu.

Prema procenama konzulata Srbija u Čikagu, u saveznim državama Ilinois, Indijana i Mičigen živi „između 200 i 300 hiljada hiljada ljudi srpskog porekla“, kaže konzul Marko Nikolić za BBC na srpskom.

„Do kraja oktobra, konzulatu u Čikagu obratilo se 10 srpskih državljana.

„Dvoje su deportovani, četvoro čekaju na deportaciju, a troje su u krivičnom postupku“, objašnjava on.

Konzulat je u stalnoj komunikaciji sa regionalnim kancelarijama ICE službe i raspituje se o uslovima i stanju pritvorenih.

Međutim, u skladu sa međunarodnim konvencijama, nema pravo uticaja na tok i odluke američkih organa.

„Trenutna situacija nije prijatna za srpsku zajednicu u Čikagu i okolini, pogotovo za mlade, porodične ljude koji su u Ameriku došli trbuhom za kruhom“, ističe Nikolić.

Konzulat u Čikagu pokriva 28 saveznih država - od Srednjeg zapada, do Pacifika.

Nanogvica i povratak u kamion

Sledeći izlazak pred sudiju Milanu je zakazan za - 24. mart 2027.

Po povratku u Čikago, morao je da se javi u lokalnu kancelariju ICE službe, gde mu je stavljena nanogvica (uređaj za praćenje na članku noge) i rečeno mu je da može opet da vozi kamion, ali samo u tri savezne države - Ilinoju, Indijani i Viskonsinu.

„Prilično ljutito sam pitao službenicu ICE-a kako da radim i plaćam stan i šaljem novac porodici ako me ograničavaju gde mogu da vozim.

„Tek kada sam doneo ugovor iz firme i propratno pismo, napisali su u mom dosijeu da smem da vozim u svim državama“, priča on.

Dok završavamo razgovor, u pozadini se čuju motori kamiona i pištanje alarma koji upozoravaju vozače na prepreke prilikom parkiranja.

Roba je spremna - Milan može da krene u novu turu vožnje.

Ali ne bez doze strepnje.

„Otkako sam opet počeo da vozim, niko me nije ni zaustavljao, a nadam si ni da neće.

„Ipak, ništa ne može da me iznenadi“, zaključuje.