PROTESTI U FRANCUSKOJ: Poljoprivrednici blokirali autoputeve, OVA vladina odluka ih RAZBESNELA: Zahteva se intervencija premijera! (FOTO/VIDEO)

Lokalni zvaničnici su u nedelju pozvali premijera Francuske Sebastijana Lekornua da interveniše kako bi se izbegla eskalacija, dok su francuski farmeri protestovali zbog upotrebe policijske sile i klanja krava zbog kožne bolesti.

Farmeri na jugu Francuske su ogorčeni onim što vide kao grubu reakciju vlade na epidemiju nodularnog dermatitisa, široko poznatog kao bolest kvrgave kože.

Blokirali su puteve i bacali đubrivo u znak protesta nakon što su veterinari ove nedelje zaklali stado od više od 200 krava u selu blizu španske granice nakon što su otkrili jedan slučaj bolesti. Policija je upotrebila suzavac da bi rasterala besne demonstrante koji su štitili stoku.

„Sa svakim satom koji prolazi, negodovanje i bes neumoljivo rastu pred očajem ljudi“, rekla je Karol Delga, šefica južnog regiona Oksitanije, koji se pojavio kao epicentar epidemije.

„Vreme je da intervenišete kako biste što pre osigurali otvoren i iskren dijalog sa farmerima“, rekla je u otvorenom pismu Lekornuu.

Delga je rekla da su mnogi Francuzi bili „šokirani“ slikama životinja koje se kolju.

„Oni ne razumeju masovnu upotrebu sile od strane policije“, rekla je, misleći na klanje celog stada u selu Le Bord sir Ariz.

„Moramo učiniti sve što možemo da izbegnemo eskalaciju i konfrontaciju.“

Barikade od petka

Od petka uveče, aktivisti su postavili barikade, posebno na jugozapadu zemlje.

Nedaleko od Španije, autoput A64 je i dalje bio zatvoren više od 100 kilometara.

Između jugozapadnih gradova Briskus i Urt, poljoprivrednici su postavili dva šatora, roštilj i božićnu jelku, video je novinar AFP-a.

Prema rečima lokalnih zvaničnika, desetine traktora i kamiona bile su parkirane i u blizini grada Karbon jugozapadno od Tuluza.

U blizini južnog grada Albija, oko 50 poljoprivrednika blokiralo je autoput N88, bacajući stajnjak na ulaz u gradski obilazni put.