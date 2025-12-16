Slušaj vest

Rusija se zalaže za postizanje mira, a ne za privremeni prekid vatre, kako bi se Ukrajini dao predah i pripremila za nastavak sukoba, rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, komentarišući ideju Kijeva o božićnom primirju.

"Želimo da zaustavimo ovaj rat, postignemo svoje ciljeve, obezbedimo svoje interese i garantujemo mir u Evropi za budućnost. To je ono što želimo", istakao je portparol Kremlja.

Ranije je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski predložio održavanje "sveobuhvatnog referenduma" o teritorijalnim pitanjima, ali je Peskov izjavio da Rusija odbacuje svaki izgovor za zahtev za prekid vatre ili pauzu na frontu.

Zelenski je ranije izrazio spremnost da zaključi energetski prekid vatre ako se i Rusija složi sa inicijativom. Peskov je potom ponovio da Rusija radi isključivo na uspostavljanju mira.