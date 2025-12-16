Slušaj vest

Marko (18) iz Temišvara, preminuo je za vikend nakon što se vratio sa proslave punoletstva, a njegovo telo pronašla je majka.

On se oko 4 ujutru vratio s proslave i majci se požalio da je jako gladan. Ona mu je spremila sendvič, a zatim je sa svojom sestrom otišla iz kuće. Kada se popodne vratila s posla, zatekla je Markovo telo u kuhinji.

Odmah je pozvala Hitnu pomoć, ali su lekri mogli samo da konstatuju smrt tinejdžera. Policija je odmah pokrenula istragu, a njegovo telo je poslato na obdukciju.

Prvi rezultati obdukcije pokazali su da je Marko preminuo od infarkta miokarda. Na telu nisu pronađeni tragovi nasilja.

Njegova majka, koja ga je inače poslednja videla živog, rekla je da nakon povratka s rođendana nije delovao pijano ili kao da je pod nekim drugim supstancama.

Ono što je policiji privuklo najviše pažnje je da je Marko zagrizao samo jedan zalogaj sendviča, što je ukazivalo na to da je smrt nastupila iznenada.

Speciјalisti nastavljaјu istraživanje kako bi utvrdili da li postoјi medicinska istoriјa u porodici koјa јe mogla doprineti ovom tragičnom ishodu.

Istovremeno, čekaјu se rezultati toksikoloških testova koјi će razјasniti da li јe u telu mladića bilo supstanci koјe su mogle uticati na njegovo zdravlje.

Tačan uzrok smrti biće utvrđen tek nakon završetka svih forenzičkih istraga.