Dopisnik Si-En-Ena Fred Plajtgen doputovao je u Berlin na samit kako bi izvestio o misiji Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera. Nakon višesatnih razgovora, mogao je da razgovara sa američkim pregovaračima telefonom i izvestio je o tome kako pregovori iz američke perspektive zaista funkcionišu.

Nije mu dozvoljeno da otkrije sa kim je tačno razgovarao, ali jasno stavlja do znanja:

- To su bili ljudi koji su deo rukovodstva u ovom pregovaračkom timu i koji su mogli mnogo toga da kažu.

- Smatrali su atmosferu tokom pregovora veoma profesionalnom. I izrazili su mnogo pohvala za način na koji je Nemačka sve organizovala, kako je Nemačka takođe okupila Evropljane.

- Posebno su rekli da veruju da je već postignut značajan napredak u pogledu bezbednosnih garancija.

- Pitanje teritorija je zaista najteže: Rekli su da veruju da su rešili 90 odsto problema, ali su na kraju uvek tvrdili da Ukrajina i Rusija moraju da reše teritorije između sebe.

Prema Pleitgenu, od velikog je značaja koga su Amerikanci poslali u Berlin:

- Ono što se, naravno, ne sme zaboraviti jeste da kada pregovarate sa ljudima poput Vitkofa i Kušnera, u suštini pregovarate direktno sa Trampom. Jer u američkoj vladi nema dve osobe bliže Donaldu Trampu od njih dvojice.

Sa Plajtgenom su govorili o "platinastim garancijama bezbednosti".

- Kažu da to neće dugo biti na stolu, ali je skoro kao garancija NATO-a. Očigledno su to proverili sa Trampom, a on je verovatno rekao: Spreman sam za to. Čini se da je već postignut veliki napredak - rekao je Plajtgen o pregovorima.

Plajtgen, koji dobro poznaje Rusiju i Ukrajinu, predviđa izuzetno teško vreme za Zelenskog.

- Pošto su Evropljani izjavili da neće stajati na putu Ukrajine u vezi sa teritorijalnim ustupcima, to prirodno znači da teret sada u potpunosti leži na Zelenskom da kaže: Preduzimamo ovaj korak.

- Stoga, Zelenski želi najjače moguće bezbednosne garancije kako bi svom narodu pokazao da je nešto postigao u pregovorima - pre nego što potencijalno pristane da preda sporne teritorije u Donbasu ruskom agresoru.

Bezbednosne garancije, pomoć za obnovu i članstvo u EU mogli bi pomoći ukrajinskom predsedniku da "proda" bolan dogovor svom narodu, prema Plajtgenu.

- Ali verujem da se Zelenski suočava sa veoma, veoma teškim vremenom u Ukrajini.