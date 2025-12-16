Slušaj vest

"Odluka o potpunoj upotrebi zamrznute ruske imovine je hitna, pravedna i strateški neophodna; ona će ojačati Evropu, podržati Ukrajinu i promeniti ruske proračune", napisao je na Iksu ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

„Odluka o zajmu za reparacije ove nedelje je i hitna i kritična. Došlo je vreme da se dozvoli da se zamrznuta imovina Rusije u potpunosti iskoristi za podršku Ukrajini“, rekao je on.

Sibiha: Pet razloga zašto mora da se dozvoli korišćenje zamrznute ruske imovine za podršku Ukrajini

Naveo je najmanje pet razloga zašto se ovaj korak mora preduzeti sada.

Prvo, Putin smatra da je Evropa podeljena i slaba. On očekuje da će evropska podrška Ukrajini postepeno opadati. Umesto toga, ovaj korak će osujetiti njegove planove i naterati ga da se preispita.

Drugo, ova odluka će ojačati suverenitet, samostalnost i jedinstvo Evrope kao moćne geopolitičke sile. Ona će svima pokazati da ugrožavanje dugoročnog mira i bezbednosti Evrope napadom na suverenu evropsku zemlju ima svoju cenu.

Treće, ovaj korak će omogućiti Evropi da obezbedi dugoročnu podršku Ukrajini, poveća samostalnost naše zemlje i pruži moralni podsticaj ukrajinskom narodu u vreme kada je to najpotrebnije.

Četvrto, ovo je pitanje pravde: pre svega agresor je taj koji mora da plati za štetu koju je prouzrokovao, a ne evropski poreski obveznici.

„Ovaj korak će takođe poslužiti kao lekcija svim potencijalnim agresorima širom sveta: agresija ne rezultira nagradama; umesto toga, platićete za svoje postupke“, naglasio je Sihiha.

Peto, odluka da se dozvoli puno korišćenje zamrznute imovine Rusije neće ometati mirovni proces; naprotiv, ojačaće poziciju Ukrajine za pregovaračkim stolom i stimulisati mirovni proces povećanjem pritiska na Rusiju i promenom proračuna Moskve.

"Rusija pokušava da zastraši"

Sibiha je takođe napomenuo da Rusija pokušava da zastraši, tvrdeći da ova odluka ugrožava finansijsku stabilnost, vladavinu prava, da bi mogla dovesti do odmazde ili izazvati druge „apokaliptične“ posledice.

„U stvarnosti, nijedna od ovih pretnji nije verodostojna i većina ovih strahova je potpuno neosnovana. Moskva jednostavno prodaje strah, kao što to obično čini pre većih koraka za suprotstavljanje svojoj agresiji“, naglasio je on.

U tom kontekstu, podsetio je da je nadoknada štete koju je prouzrokovao agresor fundamentalna komponenta međunarodnog prava. Obaveza Rusije da nadoknadi štetu predviđena je rezolucijama Generalne skupštine UN, a ne postoje alternative ključnim rezervnim valutama.

„Mehanizmi koje je razvila Evropska komisija su pravno ispravni, moralno ispravni i pravedni u pogledu podele rizika. Pozivamo sve države članice EU da ove nedelje preduzmu ovaj važan strateški korak“, naglasio je Sibiha.

Kako je objavio Ukrinform, ambasadori EU su se prošle nedelje složili da na neodređeno vreme zamrznu rusku suverenu imovinu , čime su otklonili glavnu prepreku za pružanje Ukrajini kredita za reparacije od 210 milijardi evra.