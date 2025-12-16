Slušaj vest

Evropski lideri, uključujući ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, sastaju se danas u Hagu kako bi zvanično pokrenuli međunarodnu komisiju za nadoknadu štete Kijevu od stotina milijardi dolara nastale usled ruskih napada i ratnih zločina.

Jednodnevnu konferenciju organizuju Holandija i Savet Evrope, a prisustvuju joj desetine visokih zvaničnika, uključujući i šeficu spoljne politike Evropske unije Kaju Kalas, javlja Rojters.

Sastanak se održava usred intenzivirane mirovne diplomatije koju podržavaju SAD, a čiji je cilj okončanje rata koji je počeo ruskom invazijom u februaru 2022. Ruski zvaničnici još nisu komentarisali plan osnivanja komisije, ali su više puta odbacili optužbe da su ruske snage počinile ratne zločine tokom sukoba.

1/3 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u Hagu Foto: EPA Remko De Waal, Peter Dejong/AP

Moguća amnestija komplikuje planove

Evropski planovi za nadoknadu štete žrtvama u Ukrajini - od seksualnog nasilja i deportacija dece do uništavanja verskih objekata - mogli bi biti komplikovani mogućim uključivanjem amnestije za ratne zločine u mirovni sporazum, što je svojevremeno predložila administracija bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa.

Osnova za rad nove komisije biće postojeći Registar štete, osnovan pre dve godine, koji je već primio više od 80.000 zahteva od pojedinaca, organizacija i javnih tela u Ukrajini. Konvenciju kojom se osniva komisija sastavilo je više od 50 zemalja i Evropska unija, a očekuje se da će je danas potpisati čak 35 zemalja.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Konvenciju mora da ratifikuje 25 potpisnica

Da bi stupila na snagu, konvenciju mora ratifikovati 25 potpisnica i moraju se obezbediti dovoljna sredstva za njen rad. Nakon osnivanja, komisija će pregledati, proceniti i odlučivati o zahtevima podnetim Registru i odrediti iznose nadoknade za svaki pojedinačni slučaj.

Zahtevi se mogu podneti za štetu, gubitak ili povredu nastalu usled ruskih akcija u Ukrajini od početka invazije 24. februara 2022. godine, a mogu ih podneti pogođeni pojedinci, kompanije ili ukrajinska država.

524 milijarde dolara obnove

Svetska banka procenjuje da će troškovi obnove Ukrajine tokom naredne decenije biti najmanje 524 milijarde dolara (447 milijardi evra), što je skoro tri puta više od BDP-a Ukrajine u 2024. godini.

Međutim, ta cifra pokriva samo štetu nastalu do decembra 2024. godine i ne uključuje razaranja iz ove godine, tokom koje su ruski napadi na komunalne usluge, transport i civilnu infrastrukturu eskalirali. Detalji o tome kako će komisija isplatiti nadoknadu koju odobrava još uvek se razrađuju, ali izvori upoznati sa diskusijama kažu da je jedna od opcija korišćenje ruske imovine zamrznute u Evropskoj uniji.