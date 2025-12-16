NISU MOGLI DA GA ZAUSTAVE

NISU MOGLI DA GA ZAUSTAVE

Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se snimak kako Australijanac gazi po glavi mrtvom teroristi, koji je počinio masakr na plaži u Australiji, kada je ubijeno najmanje 15 civila koji su slavili jevrejski praznik.

U trenutku kada je pucnjavi došao kraj, jer je policija neutralisala zlikovce, vidi se kako čovek dotrčava do oca-teroriste Sadžida (50) i gazi ga po glavi, probijajući policijsku zaštitu.

"Učinio sam ono što bi svaki Australijanac želeo. Ne žalim zbog toga uopšte. Zaslužio je to", rekao je Džejkob Barnfild za San.