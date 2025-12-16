"Učinio sam ono što bi svaki Australijanac želeo. Ne žalim zbog toga uopšte. Zaslužio je to", rekao je Džejkob Barnfild
NISU MOGLI DA GA ZAUSTAVE
(UZNEMIRUJUĆE) AUSTRALIJANAC ZGAZIO GLAVU MRTVOG TERORISTE PREKO POLICIJE: Ne stidim se toga, uradio bih ono što bi svaki moj zemljak želeo
Na društvenim mrežama pojavio se snimak kako Australijanac gazi po glavi mrtvom teroristi, koji je počinio masakr na plaži u Australiji, kada je ubijeno najmanje 15 civila koji su slavili jevrejski praznik.
U trenutku kada je pucnjavi došao kraj, jer je policija neutralisala zlikovce, vidi se kako čovek dotrčava do oca-teroriste Sadžida (50) i gazi ga po glavi, probijajući policijsku zaštitu.
"Učinio sam ono što bi svaki Australijanac želeo. Ne žalim zbog toga uopšte. Zaslužio je to", rekao je Džejkob Barnfild za San.
U međuvremenu, drugi terorista, Džavadov sin Akram (24) se probudio iz kome.
(Kurir.rs/AustralianSun/P.V.)
