Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se snimak kako Australijanac gazi po glavi mrtvom teroristi, koji je počinio masakr na plaži u Australiji, kada je ubijeno najmanje 15 civila koji su slavili jevrejski praznik.

U trenutku kada je pucnjavi došao kraj, jer je policija neutralisala zlikovce, vidi se kako čovek dotrčava do oca-teroriste Sadžida (50) i gazi ga po glavi, probijajući policijsku zaštitu.

"Učinio sam ono što bi svaki Australijanac želeo. Ne žalim zbog toga uopšte. Zaslužio je to", rekao je Džejkob Barnfild za San. 

U međuvremenu, drugi terorista, Džavadov sin Akram (24) se probudio iz kome.

(Kurir.rs/AustralianSun/P.V.)

Ne propustitePlanetaSIDNEJSKOM JUNAKU UOPŠTE NIJE DOBRO: Njegov advokat otkrio zabrinjavajuće zdravstveno stanje, nakon što je pogođen sa pet hitaca
Ahmed al Ahmed
PlanetaNOV SNIMAK MASAKRA U SIDNEJU, OVO JUNACI KOJI SU POKUŠALI DA SPREČE POKOLJ: Borili se DO SMRTI sa teroristom, umrli su zagrljeni! (VIDEO)
Australija Sidnej Bondi Beach Plaža
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) SVINJSKE GLAVE POBACANE NA MUSLIMANSKE GROBOVE! Horor na zapadnom sidnejskom groblju nakon masakra na plaži Bondi (FOTO)
svinje glave muslimansko groblje
PlanetaTERORISTA IZ SIDNEJA BIO ČLAN SRPSKOG LOVAČKOG KLUBA! Šokantno saznanje o Navidu Akramu, oglasili se Srbi iz Australije - "Pet godina ga nismo videli..."
Sidnej Australija terorista pucnjava Navid Arkam