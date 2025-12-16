Slušaj vest

Australijski premijer Entoni Albaneze posetio je heroja sa plaže Bondi, Ahmeda al Ahmeda, u bolnici, nakon što je prolaznik pokušao da razoruža jednog od naoružanih ljudi u najsmrtonosnijem oružanom napadu u zemlji od 1996. godine.

„Vaše srce je jako“, rekao je premijer Entoni Albaneze ocu dvoje dece, kasnije ga nazvavši „najboljim u našoj zemlji“.

Vlasnik prodavnice voća, koji je rođen i odrastao u Siriji, nekoliko puta je upucan u rame nakon što se obračunao sa jednim od navodnih naoružanih ljudi. Albaneze je rekao da će gospodin Ahmed „biti podvrgnut daljoj operaciji“ u sredu.

Najmanje 15 ljudi je potvrđeno mrtvo nakon terorističkog napada u Sidneju u nedelju tokom događaja povodom prve noći Hanuke.

Policija je proglasila napad terorističkim incidentom usmerenim na jevrejsku zajednicu.

„Pokušavao je da uzme šolju kafe i našao se u trenutku kada su ljudi pucani ispred njega“, rekao je Albaneze nakon posete pacijentu.

"Ahmede, ti si australijski heroj.“

„Odlučio je da preduzme akciju, a njegova hrabrost je inspiracija za sve Australijance. On je veoma skroman čovek.“

„U trenutku kada smo svedoci počinjenog zla, on blista kao primer snage čovečanstva“, dodao je premijer.

„Mi smo hrabra zemlja. Ahmed el Ahmed predstavlja najbolje od naše zemlje.“

Postojala je podrška širom zemlje za 43-godišnjaka, uključujući i od američkog predsednika Donalda Trampa koji je pohvalio njegovu hrabrost, i američkog milijardera koji je donirao 99.999 dolara (65.000 američkih dolara; 49.000 funti) gospodinu Ahmedu, nazivajući ga „hrabrim herojem“.

Na snimku se vidi kako se gospodin Ahmed krije iza parkiranog automobila pre nego što iskoči.

Trči ka navodnom napadaču i otima mu oružje, pre nego što okrene pištolj prema njemu. Osumnjičeni napadač zatim počinje da se povlači.

Gospodin Ahmed zatim spušta oružje i podiže jednu ruku u vazduh, izgleda da pokazuje policiji da nije jedan od napadača.

Otac gospodina Ahmeda je ranije rekao za BBC da je njegovog sina na akciju naveo „osećaj, savest i čovečnost“.

„Video je žrtve, krv, žene i decu kako leže na ulici, a onda je delovao“.