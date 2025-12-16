Slušaj vest

Policija je uhapsila tinejdžera pod sumnjom za ubistvo posle smrti devetogodišnje devojčice u Somersetu u Velikoj Britaniji.

Hitne službe pozvane su na adresu u Lajm KLouzu, u oblasti Mid Vejl u Veston-super-Meru, u 18.09 časova u ponedeljak, javlja Sky News.

Mlada žrtva je proglašena mrtvom na licu mesta.

Policijska blokada i dalje je na licu mesta, a u toku je istraga koja uključuje i obilazak kuća po komšiluku.

Tinejdžer je uhapšen u 18.19 časova i i dalje se nalazi u pritvoru, saopštila je policija.

Načelnica Džen Aplford iz policijske snage Avon i Somerset rekla je: „Znamo da će cela zajednica biti potresena i šokirana ovom užasnom vešću"..

"Izražavamo im iskreno saučešće i postarćemo se da dobiju podršku od posebno obučenog službenika".

Ona je napomenula da formalni proces identifikacije još nije završen i da će biti izvršena i obdukcija.

Načelnica Aplford dodala je: "Nemamo sumnje da će se zajednica ujediniti u odgovoru na ovu tragediju."

"Istrage se sprovode u objektu u okviru naše istrage i molimo za strpljenje i razumevanje dok se taj posao obavlja."

"Obezbedićemo da naši službenici budu dostupni za pružanje utehe i podrške svima".

Lider Saveta Severni Somerset, Majk Bel, rekao je: "Šokiran sam i rastužen ovim incidentom."

"Moje misli su sa svima koji su pogođeni, posebno sa porodicom i prijateljima devojčice koja je izgubila život."

Bel je dodao: "Uhapšena je osoba, policijske istrage su u toku i siguran sam da će se zajednica ujediniti kako bi se međusobno podržala u ovom teškom periodu.