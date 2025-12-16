Slušaj vest

Policija je uhapsila tinejdžera pod sumnjom za ubistvo posle smrti devetogodišnje devojčice u Somersetu u Velikoj Britaniji.

Hitne službe pozvane su na adresu u Lajm KLouzu, u oblasti Mid Vejl u Veston-super-Meru, u 18.09 časova u ponedeljak, javlja Sky News.

Mlada žrtva je proglašena mrtvom na licu mesta.

Policijska blokada i dalje je na licu mesta, a u toku je istraga koja uključuje i obilazak kuća po komšiluku.

Tinejdžer je uhapšen u 18.19 časova i i dalje se nalazi u pritvoru, saopštila je policija.

Načelnica Džen Aplford iz policijske snage Avon i Somerset rekla je: „Znamo da će cela zajednica biti potresena i šokirana ovom užasnom vešću"..

"Izražavamo im iskreno saučešće i postarćemo se da dobiju podršku od posebno obučenog službenika".

Ona je napomenula da formalni proces identifikacije još nije završen i da će biti izvršena i obdukcija.

Načelnica Aplford dodala je: "Nemamo sumnje da će se zajednica ujediniti u odgovoru na ovu tragediju."

"Istrage se sprovode u objektu u okviru naše istrage i molimo za strpljenje i razumevanje dok se taj posao obavlja."

"Obezbedićemo da naši službenici budu dostupni za pružanje utehe i podrške svima".

Lider Saveta Severni Somerset, Majk Bel, rekao je: "Šokiran sam i rastužen ovim incidentom."

"Moje misli su sa svima koji su pogođeni, posebno sa porodicom i prijateljima devojčice koja je izgubila život."

Bel je dodao: "Uhapšena je osoba, policijske istrage su u toku i siguran sam da će se zajednica ujediniti kako bi se međusobno podržala u ovom teškom periodu.

Kurir.rsSkaj njuz

Ne propustitePlanetaMRTVA PIJANA VOZILA ELEKTRIČNI TROTINET, PA UBILA PEŠAKA: Kamere snimile teturanje po ulici, nekoliko trenutaka kasnije usledio HOROR! Sada je osuđena (VIDEO)
električni skuter
PlanetaBIVŠI ZATVORENIK UBIO ČUVARA! Osvetio mu se za otkrivanje afere sa čuvarkom, troje dece ostalo bez oca (FOTO)
Leni Skot
PlanetaGLUMAC FILMOVA ZA ODRASLE UBIO PAR TOKOM ODNOSA: Njihova tela stavio je u kofere, sve je snimio, pa zgrozio svet onim što je potom uradio! (FOTO)
1234.jpg
Planeta"IGRALI SMO SE U KUHINJI, BAŠ NEMAM SREĆE" Otac nožem ubio ćerku (14), pa se sramno branio a sad se oglasila i majka i SVE ŠOKIRALA: "Bila je nesreća..." (FOTO)
collage.jpg
PlanetaPAR POZVAO SARU U STAN, PA JE UBILI I RASKOMADALI! Žena je ubila zbog ljubavi, muškarac već osuđivan za brutalno ubistvo - detalji nezapamćenog zločina! (FOTO)
468027236_898448065597909_8291690461924378013_n.jpg