Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina planira da iskoristi 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u EU tokom nekoliko godina kako bi pokrila hitne finansijske potrebe, uključujući kupovinu oružja.

"Očekujemo da možemo dobiti 40-45 milijardi evra za 26. godinu i tako dalje, računajući na ukupno 210 milijardi", rekao je on.

Predsednik je naglasio da bi Ukrajina želela da koristi ruska sredstva za obnovu, ali je cena nastale štete već takva da se ne može pokriti raspoloživim zaplenjenim novcem.

"Naravno, mi bismo zaista želeli da ovo iskoristimo za obnovu naše države... Pravedno je da Rusi treba da plate za razaranje. Ali ipak, ni 210 milijardi neće biti dovoljno. Iznos gubitaka je tri puta veći", objasnio je.

U svetlu toga, predsednik je naglasio potrebu korišćenja ruskih sredstava za hitne troškove, uključujući kupovinu oružja. Nije porekao da se Ukrajina sada suočava sa smanjenjem ove pomoći.