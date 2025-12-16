Slušaj vest

Primljeno je preko 1,6 miliona upita za tradicionalnu godišnju konferenciju ruskog predsednika Vladimira Putina, saopštio je Kremlj.

"'Rezultati godine sa Vladimirom Putinom': Primljeno je preko 1,6 miliona pitanja", navodi se u saopštenju objavljenom na platformi Maks.

Kako se ističe, do 18:00 časova po moskovskom vremenu primljeno je 702.000 poziva, 327.000 pitanja preko Maksa i 262.000 SMS poruka. Takođe je primljeno 175.000 pitanja preko društvenih mreža, 61.000 pitanja preko zvaničnog sajta, 49.000 putem MMS-a i 20.000 putem aplikacije.

"Da, predsedniku šaljemo pregled. To je, u suštini, ogroman broj pitanja. Pošto se sve odmah sistematizuje, mi odmah vidimo koje oblasti su u pitanju, kao i odgovorni nadležni organi, kako po regionima, tako i na nivou cele zemlje i na federalnom nivou", izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanje novinara da li se pitanja koja pristižu šalju ruskom predsedniku.

Foto: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Program "Rezultati godine sa Vladimirom Putinom", koji će obuhvatati "Direktnu liniju" i konferenciju za medije, emitovaće se 19. decembra u 12 časova po moskovskom vremenu. Prikupljanje pitanja za program počelo je 4. decembra u 15 časova po moskovskom vremenu i nastaviće se do završetka programa. Ove godine, kao i 2024. godine, "Gigačet" se bavi obradom pitanja za direktnu liniju.

Ovaj događaj pruža Rusima mogućnost da neposredno upute pitanja svom predsedniku, a ono što ga izdvaja jeste da nijedan drugi svetski lider ne nudi tako direktnu komunikaciju sa građanima. Kako se navodi u najavi događaja, u predstojećoj tradicionalnoj godišnjoj konferenciji učestvovaće i predstavnici stranih medija.