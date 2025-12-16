KREMLJ OTKRIO KAKO DO PUTINA STIŽU PITANJA GRAĐANA: Za "Direktnu liniju" do sada 1,6 miliona upita
Primljeno je preko 1,6 miliona upita za tradicionalnu godišnju konferenciju ruskog predsednika Vladimira Putina, saopštio je Kremlj.
"'Rezultati godine sa Vladimirom Putinom': Primljeno je preko 1,6 miliona pitanja", navodi se u saopštenju objavljenom na platformi Maks.
Kako se ističe, do 18:00 časova po moskovskom vremenu primljeno je 702.000 poziva, 327.000 pitanja preko Maksa i 262.000 SMS poruka. Takođe je primljeno 175.000 pitanja preko društvenih mreža, 61.000 pitanja preko zvaničnog sajta, 49.000 putem MMS-a i 20.000 putem aplikacije.
"Da, predsedniku šaljemo pregled. To je, u suštini, ogroman broj pitanja. Pošto se sve odmah sistematizuje, mi odmah vidimo koje oblasti su u pitanju, kao i odgovorni nadležni organi, kako po regionima, tako i na nivou cele zemlje i na federalnom nivou", izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanje novinara da li se pitanja koja pristižu šalju ruskom predsedniku.
Program "Rezultati godine sa Vladimirom Putinom", koji će obuhvatati "Direktnu liniju" i konferenciju za medije, emitovaće se 19. decembra u 12 časova po moskovskom vremenu. Prikupljanje pitanja za program počelo je 4. decembra u 15 časova po moskovskom vremenu i nastaviće se do završetka programa. Ove godine, kao i 2024. godine, "Gigačet" se bavi obradom pitanja za direktnu liniju.
Ovaj događaj pruža Rusima mogućnost da neposredno upute pitanja svom predsedniku, a ono što ga izdvaja jeste da nijedan drugi svetski lider ne nudi tako direktnu komunikaciju sa građanima. Kako se navodi u najavi događaja, u predstojećoj tradicionalnoj godišnjoj konferenciji učestvovaće i predstavnici stranih medija.
Kurir.rs/RIA Novosti