Snage za specijalne operacije Ukrajine saopštile su da su u Donjeckoj oblasti izvele napad na višecevni raketni bacač BM-27 "Uragan" i pripadnike ruskih snaga.

Prema saopštenju Snaga za specijalne operacije objavljenom na Telegramu, napadi su izvedeni jutros, uz upotrebu ukrajinski proizvedenih bespilotnih letelica tipa FP-2.

"U naselju Blagodatne, Snage za specijalne operacije pogodile su skladište višecijevnog raketnog bacača BM-27 ‘Uragan’, kao i položaj njegove posade", navodi se u saopštenju.

BM-27 "Uragan-1" je višecevni raketni bacač kalibra 220 milimetara, sposoban da ispaljuje razorne i kasetne bojeve glave na udaljenostima do 35 kilometara.

Snage za specijalne operacije objavile su i snimke sa dronova na kojima se vide trenuci pogotka, iako list "Kijev post" navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi vreme i lokaciju nastanka snimka.

Izvedeni napadi na ruske trupe u području Pokrovska

Takođe je saopšteno da su izvedeni napadi na grupisanje ruskih trupa u području Pokrovska.

Prema navodima, ruske snage pokušale su da se učvrste duž železničke pruge kako bi nastavile napredovanje, ali su tokom prilaska pogođene eksplozivnim punjenjima koje su izbacile ukrajinske bespilotne letelice.

Deo pripadnika ruskih snaga je tom prilikom poginuo, navodi ukrajinska vojska.

(Kurir.rs/KyivPost/P.V.)

