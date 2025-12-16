Slušaj vest

Napadači su otac (50) koji je ubijen i sin koji je preživeo, a pre jutros se probudio iz kome i razgovara sa policijom koja pokušava da shvati motiv ovoga.

Kroz istoriju, ovakvi napadi su uvek imali repove, a gosti u studiju naše televizije koji su analizirali povod ovog gnusnog čina bili su Goran Šarić, istoričar i teolog, Nenad Bumbić, ekonomista, Stevan Ignjatović, pilot u penziji i Aleksandar Pavković, novinar.

1/38 Vidi galeriju Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju, Australija Foto: JEREMY PIPER/AAP

Navodi se da je porodica živela u skupocenoj kući sa bazenom, vrednom milion australijskih dolara, a da se sin školovao na dva jako skupa univerziteta, pa kako je došlo do toga da otac iz takvih uslova povede sina na masovno ubistvo, bila je tema na početku emisije za Gorana Šarića:

- To je kao da pitate zašto se neko iz takvog života ubije ili drogira. Sama ideja da je finansijsko blagostanje rešenje za sve probleme je netačna. Materijalno je rešenje samo kada ga nema, a kada ga imaš, odjedanput počinju druge želje - započeo je Šarić.

Bumbić se osvrnuo na opciju Trećeg svetskog rata, a svim prikazima po efektima atmoskih bombi, prikazivali su Australiju i Novi Zeland kao jedina sigurna mesta na Zemlji, pa je komentarisao da li je ova tragedija to promenila.

- Ovo je individualni čin, ne bi trebalo preuveličavati, ali ni smanjiti zbog problema koji postoje ispod površine. Ovo će imati efekat u smislu zaoštravanja imigracione politike. Činjenica za Australiju, SAD i Zapadnu Evropu jeste da je napad na jevreje skočio značajno od početka poslednjeg konflikta u Gazi. U SAD se to kretao oko 3.300, pa je imao pad tokom kovida, a sada se vratio na normalu oko 3.600, da bi prošle godine bilo 9.500 napada na jevreje ili njihove institucije u SAD. Isti trend je u Australiji i delu Evrope - rekao je Bumbić.

Analiza - evo kako je došlo do tragedije u Australiji gde je život izgubilo 16 ljudi Izvor: Kurir televizija

Ignjatović je spremio mapu koja po bojama pokazuje prisustvo terorizma širom sveta.

Foto: Kurir Televizija

- Tamno crveno je ekstremno, crveno je visok procenat terorizma i opasnosti, osrednje je naradžasto, slabo je žuto i plavo je baš nisko. Ovo je karta sveta, odnosno zemalja u kojima je terorizam došao do izražaja. Postoje razne varijante ko sprovodi terorizam, to su etičke, verske ili grupe koje se bore za svoj prava - rekao je Ignjatović

Pavković se nadovezao na temu ovog terorizma, pa je izneo:

- Ova tragedija je interesantna kao fenomen gde su počinioci i heroj nacije muslimani. Dolazimo tako u dizbalans onoga da su muslimani ti koji napadaju. Činjenica je da blagostanje jedne zemlje ne određuje stepen sigurnosti u njoj, niti jednu mentalnu svest ljudi, odnosno procenat ljudi koji su spremni da urade tako nešto. Ova mapa pokazuje da je najbolje živeti na Grenlandu, Boliviji, Mongoliji... Da bi se tu teroristi zaglavili u blatu ili bi se ugušili u Boliviji, ali sve je to drugačije - govori Pavković.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.