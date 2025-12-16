Slušaj vest

Devojčica stara devet godina izbodena je na smrt u porodičnom domu u Somersetu u Velikoj Britaniji.



Policija je stigla na lice mesta u oblasti Mid Vejl u Veston-super-Meru tri minuta posle poziva hitne pomoći, ali je devojčica, identifikovana kao Arija Torp, proglašena mrtvom na licu mesta.

Tinejdžer je kasnije uhapšen na manje od kilometar udaljenosti, na železničkoj stanici Vorl, i zadržan je zbog sumnje na ubistvo, javlja Metro.

Policija nije otkrila njegovu starost niti da li je poznavao devojčicu.

Nadležna načelnica policije Džen Aplford izjavila je da je cela zajednica u šoku zbog tragičnog događaja i da porodici devojčice pružaju podršku kroz posebno obučene službenike.

Istraga je u toku, formalna identifikacija žrtve još nije završena, a biće obavljena i obdukcija.

Policija je zamolila javnost da ne spekuliše o okolnostima incidenta ili identitetu umešanih osoba kako ne bi dodatno povećala patnju porodice.

Oko lokacije incidenta i dalje je postavljena policijska traka, a policija će povećati prisustvo u narednim danima kako bi pružila sigurnost i podršku zajednici.

Javnost će biti redovno obaveštavana o napretku istrage, saoštili su organi reda.