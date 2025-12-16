Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ruska pregovaračka pozicija "još nije promenjena" i da "oni žele naš Donbas, a mi ne želimo da damo naš Donbas".

Zelenski je ovo rekao novinarima, posle još jedne runde razgovora sa američkim pregovaračima, koji i dalje insistiraju na mirovnoj ponudi naklonjenoj Rusiji.

Razgovori sa Amerikancima i sporni mirovni plan

Delegacija koju je predvodio Zelenski održala je dve runde razgovora sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom o planu za okončanje rusko-ukrajinskog rata.

Nova runda pregovora traje već tri nedelje, nakon što su Sjedinjene Države pokušale da okončaju rat predlogom koji podrazumeva ustupanje ukrajinske teritorije Rusiji.

Prema rečima republikanskog senatora Majka Raundsa, mirovni plan od 28 tačaka, koji su izradili specijalni izaslanik Stiv Vitkof i njegov ruski kolega Kiril Dmitrijev, u stvari je bio ruski plan koji su SAD pristale da proslede Ukrajini.

U središtu tog predloga nalazi se sveobuhvatan teritorijalni ustupak, prema kojem bi Ukrajina predala čitav istočni Donbas, uključujući i područja pod ruskom okupacijom i delove koje još kontrolišu ukrajinske snage.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Demilitarizovana zona i odbijanje priznanja

Iako je Rusija zauzela gotovo celu Lugansku oblast, osim nekoliko sela, Ukrajina i dalje kontroliše značajne delove Donjecke oblasti, uključujući ključne gradove Slavjansk i Kramatorsk.

Prema planu, ukrajinske snage bi se povukle sa tih područja, koja bi potom bila proglašena demilitarizovanom zonom. Teritorija bi bila međunarodno priznata kao ruska, ali bi ruskim trupama bio zabranjen ulazak u tu zonu.

- Amerikanci žele da pronađu kompromis, nude takozvanu slobodnu ekonomsku zonu. Želim još jednom da naglasim da slobodna ekonomska zona ne znači da je pod vođstvom Ruske Federacije - rekao je Zelenski nakon poslednje runde razgovora.

- Ni de jure ni de fakto nećemo priznati Donbas kao ruski, u delu koji je privremeno okupiran - dodao je.

On je istakao da po ovom pitanju ne postoji konsenzus sa američkom stranom.

Foto: Peter Dejong/AP

Šta sledi u pregovorima

Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov, koji predvodi ukrajinsku delegaciju, izjavio je 15. decembra da je očekivao postizanje dogovora sa SAD o zajedničkom stavu koji bi kasnije bio predstavljen Rusiji.

- Danas ili sutra ćemo završiti naša dokumenta. Zatim će, po mom mišljenju, Sjedinjene Države u narednim danima održati konsultacije sa Rusima, nakon toga će uslediti konsultacije sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država, a onda će se naši timovi sastati - rekao je Zelenski.

- Mislim da će se naši pregovarački timovi uskoro sastati u SAD, možda čak i tokom vikenda. Posle toga ćemo razmotriti i mogući sastanak na nivou lidera - dodao je.

- Verujem da će Amerika pojačati pritisak sankcijama i da će nam dati više oružja ako Rusija odbije sve predloge. Mislim da bi to bio fer zahtev prema Amerikancima - zaključio je Zelenski.