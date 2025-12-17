Slušaj vest

Evropski sud za ljudska prava osudio je danas Rusiju na novčane kazne zbog brojnih mera protiv organizacija povezanih sa pokojnim opozicionim liderom Aleksejem Navaljnim.

Sud je u svojoj presudi jednoglasno utvrdio da je Rusija, za svih 139 primljenih primedbi, prekršila nekoliko članova Evropske konvencije o ljudskim pravima - članove 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, doma i prepiske), 10 (sloboda izražavanja), 11 (sloboda udruživanja) i 18 (ograničenje upotrebe ograničenja prava), kao i član 1 Protokola br. 1 (zaštita imovine).

Razlozi koje je navela Rusija – borba protiv pranja novca i ekstremizma – bili su neosnovani i poslužili su kao izgovor za demontažu nezavisnih političkih i građanskih struktura, prema sudu.

Rusija mora da isplati podnosiocima tužbe - Fondaciji za borbu protiv korupcije, koju je Navaljni osnovao 2011. godine, drugim organizacijama i članovima porodice Alekseja Navaljnog - iznose u rasponu od 5.000 do 30.000 evra, prvenstveno za moralnu štetu.

Iako je Rusija isključena iz Saveta Evrope, kojem je pridružen Evropski sud za ljudska prava, i to 2022. godine posle početka invazije na Ukrajinu, ta zemlja je teoretski i dalje odgovorna za kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima počinjena ranije.

Međutim, Moskva više ne smatra presude Suda obavezujućim i odbija da plati kazne, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

Sud je naglasio da Komitet ministara Saveta Evrope nastavlja da prati sprovođenje svojih presuda protiv Rusije.