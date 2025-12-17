EVROPSKI SUD ODLUČIO: Rusija kažnjena sa 5.000 do 3.000 evra
Evropski sud za ljudska prava osudio je danas Rusiju na novčane kazne zbog brojnih mera protiv organizacija povezanih sa pokojnim opozicionim liderom Aleksejem Navaljnim.
Sud je u svojoj presudi jednoglasno utvrdio da je Rusija, za svih 139 primljenih primedbi, prekršila nekoliko članova Evropske konvencije o ljudskim pravima - članove 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, doma i prepiske), 10 (sloboda izražavanja), 11 (sloboda udruživanja) i 18 (ograničenje upotrebe ograničenja prava), kao i član 1 Protokola br. 1 (zaštita imovine).
Razlozi koje je navela Rusija – borba protiv pranja novca i ekstremizma – bili su neosnovani i poslužili su kao izgovor za demontažu nezavisnih političkih i građanskih struktura, prema sudu.
Rusija mora da isplati podnosiocima tužbe - Fondaciji za borbu protiv korupcije, koju je Navaljni osnovao 2011. godine, drugim organizacijama i članovima porodice Alekseja Navaljnog - iznose u rasponu od 5.000 do 30.000 evra, prvenstveno za moralnu štetu.
Iako je Rusija isključena iz Saveta Evrope, kojem je pridružen Evropski sud za ljudska prava, i to 2022. godine posle početka invazije na Ukrajinu, ta zemlja je teoretski i dalje odgovorna za kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima počinjena ranije.
Međutim, Moskva više ne smatra presude Suda obavezujućim i odbija da plati kazne, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.
Sud je naglasio da Komitet ministara Saveta Evrope nastavlja da prati sprovođenje svojih presuda protiv Rusije.
(Kurir.rs/Beta)