PONIŽAVAO TINEJDŽERE, TERAO IH DA LIŽU NEMAČKU ZASTAVU: AfD će izbaciti iz stranke lokalnog političara nakon skandaloznog snimka (VIDEO)
Alternativa za Nemačku (AfD) želi da izbaci iz stranke kontroverznog lokalnog političara Filipa Štajnheka iz Libtena u saveznoj pokrajini Meklenburg-Prednja Pomeranija.
Video-snimak prikazuje kako Štajnhek ponižava dvojicu tinejdžera.
"Pokrajinsko rukovodstvo se na vanrednoj sednici bavilo ovim incidentom i pokrenulo postupak isključenja iz stranke protiv gospodina Štajnheka", saopštio je pokrajinski lider AfD-a Lajf-Erik Holm.
Na kratkom snimku vidi se kako su dvojica tinejdžera, klizeći na kolenima, isterana iz Doma kulture u Libtenu uz uvrede. Jednog od njih Štajnhek vuče za uvo. Takođe im se naređuje da poližu nemačku zastavu koja leži ispred objekta.
"Ovako ponašanje prema mladima je neprihvatljivo, čak i ako su oni prethodno neovlašćeno ušli na posed gospodina Štajnheka. AfD u Meklenburg-Prednjoj Pomeraniji postupa dosledno kao stranka pravne države, pa tako i u ovom slučaju“, rekao je Holm.
Incident se, prema navodima, dogodio još tokom leta.
Štajnhek priznaje da je imao "ratnički nastup"
Štajnhek je izjavio da su mladi više puta provaljivali u bivši lokal koji je u njegovom vlasništvu, gde je bio Dom kulture, kako bi tamo organizovali ilegalne žurke.
Slučajno je primetio da se više tinejdžera ponovo zadržava u napuštenom objektu. Kako je naveo, reagovao je strogo i dvojicu od njih glasno naterao da odmah kleknu, kako bi ih zastrašio.
