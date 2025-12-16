Slušaj vest

Alternativa za Nemačku (AfD) želi da izbaci iz stranke kontroverznog lokalnog političara Filipa Štajnheka iz Libtena u saveznoj pokrajini Meklenburg-Prednja Pomeranija.

Video-snimak prikazuje kako Štajnhek ponižava dvojicu tinejdžera.

"Pokrajinsko rukovodstvo se na vanrednoj sednici bavilo ovim incidentom i pokrenulo postupak isključenja iz stranke protiv gospodina Štajnheka", saopštio je pokrajinski lider AfD-a Lajf-Erik Holm.

Na kratkom snimku vidi se kako su dvojica tinejdžera, klizeći na kolenima, isterana iz Doma kulture u Libtenu uz uvrede. Jednog od njih Štajnhek vuče za uvo. Takođe im se naređuje da poližu nemačku zastavu koja leži ispred objekta.

"Ovako ponašanje prema mladima je neprihvatljivo, čak i ako su oni prethodno neovlašćeno ušli na posed gospodina Štajnheka. AfD u Meklenburg-Prednjoj Pomeraniji postupa dosledno kao stranka pravne države, pa tako i u ovom slučaju“, rekao je Holm.

Incident se, prema navodima, dogodio još tokom leta.

Štajnhek priznaje da je imao "ratnički nastup"

Štajnhek je izjavio da su mladi više puta provaljivali u bivši lokal koji je u njegovom vlasništvu, gde je bio Dom kulture, kako bi tamo organizovali ilegalne žurke.

Slučajno je primetio da se više tinejdžera ponovo zadržava u napuštenom objektu. Kako je naveo, reagovao je strogo i dvojicu od njih glasno naterao da odmah kleknu, kako bi ih zastrašio.

(Kurir.rs/Spiegel/P.V.)

