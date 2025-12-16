Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su obećale Rusiji da će Ukrajina odustati od dela svoje teritorije kao deo mirovnog sporazuma, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Prema njegovim rečima, administracija Donalda Trampa je shvatila da „teritorije na kojima su Rusi živeli vekovima treba ponovo da postanu deo Rusije“.

Razumevanje Kremlja i Vašingtona

Lavrov je mislio na Donjeck, Lugansk, Herson, Zaporožje i Krim - pet ukrajinskih regiona koje je Vladimir Putin nezakonito anektirao 2022. godine. Njegovi komentari dolaze nakon što su američki zvaničnici u Berlinu razgovarali sa ukrajinskim i evropskim liderima o mogućem mirovnom rešenju.

Putin je zahtevao da se Ukrajina povuče iz preostalog dela Donbasa, koji se sastoji od Donjecka i Luganska, a koji trenutno nije pod ruskom vojnom kontrolom. Moskva je takođe insistirala na tome da se Ukrajini zabrani pridruživanje NATO-u, a Lavrov tvrdi da i SAD razumeju ovaj zahtev.

„Naš stav je jasan. Korenski uzroci sukoba moraju biti eliminisani“, rekao je on. „To uključuje pretnje Rusiji koje je stvorilo širenje NATO-a na istok, ka našim granicama, i napore da se Ukrajina uvuče u alijansu“.

Foto: Shutterstock, EPA Sergei Ilnitsky

„Dobro je što su SAD ovo shvatile. Jasno su rekle da je članstvo Ukrajine u NATO-u neprihvatljivo“, dodao je Lavrov. Čak i pre mirovnih pregovora u Berlinu, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je spreman da se odrekne svoje ambicije za članstvo u NATO-u u zamenu za bezbednosne garancije SAD i Evrope.

„Platinasta“ ponuda i ultimatum Kijevu

Detalji Vašingtonove „platinaste“ ponude bezbednosnih garancija još nisu poznati, ali se veruje da su slične obavezama NATO-a iz Člana 5. To bi moglo da znači da bi SAD i Evropa pružile direktnu vojnu podršku Ukrajini u slučaju buduće ruske invazije. Međutim, američki zvaničnici su upozorili da takve garancije „neće biti na stolu zauvek“, što se tumači kao jasan ultimatum predsedniku Zelenskom da pristane na uslove.

SAD smatraju da je sporazum o okončanju rata bliži nego ikad, a ustupci u vezi sa regionom Donbasa i nuklearnom elektranom Zaporožje navedeni su kao preostale tačke spora. „Mislim da smo sada bliži nego ikad ranije“, rekao je američki predsednik Tramp novinarima sinoć uveče.