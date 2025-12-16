Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da bi predlozi dogovoreni sa američkim zvaničnicima o mirovnom sporazumu za okončanje rata u Ukrajini mogli biti finalizovani u roku od nekoliko dana, posle čega će ih američki izaslanici predstaviti Kremlju.

Posle dvodnevnih razgovora u Berlinu, američki zvaničnici su u ponedeljak rekli da su rešili 90% problematičnih pitanja između Rusije i Ukrajine, ali uprkos pozitivnom tonu, nije jasno da je kraj rata bliži, posebno zato što ruska strana nije prisutna u trenutnim razgovorima.

Ukrajinski predsednik je rekao da se očekuje da će američki Kongres glasati o bezbednosnim garancijama i da očekuje da će finalizovani set dokumenata biti pripremljen "danas ili sutra". Posle toga, rekao je, SAD će održati konsultacije sa Rusima, a zatim će uslediti sastanci na visokom nivou koji bi mogli da se održe već ovog vikenda.

"Računamo na pet dokumenata. Neki od njih se tiču bezbednosnih garancija: pravno obavezujućih, odnosno o kojima je glasao i koje je odobrio američki Kongres", rekao je u komentarima novinarima putem Vacapa. Rekao je da će garancije "odražavati Član 5" NATO-a.

U ponedeljak, američki zvaničnici su odbili da daju konkretne detalje o tome šta će verovatno uključivati paket bezbednosnih mera i šta bi se desilo ako bi Rusija pokušala da zauzme više teritorije nakon postizanja mirovnog sporazuma. Međutim, potvrdili su da SAD ne planiraju da rasporede svoje snage na terenu u Ukrajini.

Lideri Velike Britanije, Francuske, Nemačke i osam drugih evropskih zemalja rekli su u zajedničkom saopštenju da bi trupe iz Koalicije voljnih mogle "pomoći u obnovi ukrajinskih snaga, obezbeđivanju ukrajinskog neba i podršci bezbednijim morama, uključujući i kroz delovanje unutar Ukrajine".

Međutim, nisu sugerisali da bi to bile garancije koje bi odgovarale članu 5 NATO-a, i u svakom slučaju, malo je znakova da je Rusija blizu pristanka na vrstu paketa o kojem se razgovara između Vašingtona i Kijeva.

Kremlj nije promenio stav

Kremlj je danas saopštio da nije video detalje predloga o bezbednosnim garancijama.

"Do sada smo videli novinske izveštaje, ali nećemo odgovoriti na njih. Još nismo videli nikakve tekstove", rekao je novinarima portparol Kremlja, Dmitrij Peskov.

Peskov je dodao da Moskva, koja je u prošlosti zahtevala od Kijeva da ustupi teritorije koje Rusija smatra svojima i isključila prisustvo bilo kakvih stranih trupa u Ukrajini, nije promenila svoj stav o sukobu i ostvarivanju svojih vojnih ciljeva.

"Naš stav je dobro poznat. On je dosledan, transparentan i jasan je Amerikancima. I, generalno, jasan je i Ukrajincima", rekao je Peskov.

"Rusija neće prihvatiti NATO trupe"

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova, Sergej Rjabkov, rekao je da Rusija neće pristati na trupe iz zemalja NATO-a koje deluju u Ukrajini "ni pod kojim okolnostima". Nije jasno da li ta formulacija uključuje i trupe iz zemalja NATO-a koje deluju pod posebnom komandom van NATO-a.

Nemački kancelar, Fridrih Merc, rekao je u ponedeljak da je mir bliži nego ikada od početka ruske invazije u punom obimu. Ali, privatno, evropski zvaničnici kažu da su u ovoj fazi razgovori više o tome da Tramp zadrži podršku Ukrajini u Beloj kući nego o postizanju trajnog sporazuma između Moskve i Kijeva.

Glavna tačka spoticanja između ukrajinskog tima i američkih pregovarača ostaje pitanje zemlje. Tramp želi da Ukrajina odustane od delova Donbasa koje još uvek drži, dok Ukrajina želi da zamrzne linije na trenutnoj tački kontakta.

"Razgovaramo o teritorijalnom pitanju. Znate da je to jedno od ključnih pitanja. U ovom trenutku još uvek nema konsenzusa o tome", rekao je Zelenski nakon razgovora u Berlinu.