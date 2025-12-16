Slušaj vest

Dogovori postignuti tokom mirovnih pregovora uz učešće evropskih zemalja mogli bi da budu neprihvatljivi za Rusiju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Što se tiče prihvatljivosti, učešće Evropljana ne sluti na dobro", poručio je Peskov novinarima.

On je takođe naveo da Moskva za sada nije dobila nikakve signale o rezultatima pregovora o rešavanju ukrajinskog sukoba, koji su za vikend održani u Berlinu.

"Moramo pre svega da se upoznamo sa onim što bude dogovoreno u okviru pregovora koje Amerikanci vode sa Ukrajincima, uz učešće Evropljana".

Podsetimo, juče su završeni dvodnevni pregovori ukrajinske delegacije, koju je predvodio Volodimir Zelenski, i američke delegacije na čelu sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Donalda Trampa Džaredom Kušnerom.

ozivajući se na neimenovani diplomatski izvor, britanski list "Gardijan" je naveo da je stav američke delegacije tokom dvodnevnih pregovora povodom LNR i DNR ostao nepromenjen, odnosno da se od Kijeva zahteva da preda kontrolu nad tim oblastima Moskvi, kao jedan od uslova na koji Ukrajina mora da pristane.