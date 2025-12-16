Slušaj vest

Šefica kabineta Bele kuće izjavila je da žali što je dozvolila kamerama da prati kontroverzni sastanak predsednika Donalda Trampa sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u februaru.

„Kad bismo mogli ponovo da to uradimo... ne bih imala kamere, jer bi se tako završilo“, rekla je Suzi Vajls za „Veniti fer“, misleći na televizijski prenos sastanka na kojem su Tramp i potpredsednik Džej Di Vens oštro kritikovali gostujućeg lidera.

Zelenski se grubo ponašao

Vajls je rekao da je zastoj rezultat „grubog“ ponašanja Zelenskog i njegovog tima, počevši od njegovog odbijanja da prisustvuje sastanku u Kijevu sa američkim ministrom finansija Skotom Besantom radi pregovora o sporazumu o pravima na minerale.

„Bio je to jednostavno loš osećaj u svakom pogledu. I ne bih rekla da je Džej Di pukao, jer je previše kontrolisan za to. Ali mislim da mu je jednostavno bilo dosta“, rekla je.

Članak, zasnovan na više od 10 intervjua iz ove godine, takođe je detaljno opisao unutrašnje podele oko politike Rusije i Ukrajine, pri čemu je Trampov tim podeljen oko toga da li ruski predsednik Vladimir Putin želi potpunu kontrolu nad Ukrajinom ili bi prihvatio delimične teritorijalne dobitke.

„Stručnjaci smatraju da bi bio srećan kada bi mogao da dobije ostatak (istočnog regiona) Donjecka“, rekao je Vajls u avgustu, ali je napomenuo da Tramp sumnja u spremnost ruskog predsednika Vladimira Putina na kompromis: „Donald Tramp misli da želi celu zemlju“.

Razgovori sa Putinom

Takođe se osvrnula na Trampov odnos sa Putinom, podsećajući na njihov susret u Helsinkiju 2018. godine, tokom Trampovog prvog mandata, gde je primetila „pravo prijateljstvo tamo, ili barem divljenje“, ali je dodala da su nedavni telefonski pozivi bili „veoma pomešani“.

Pošto je članak objavljen, Vajls je napao američku kompaniju društvenih medija X, nazivajući je „neiskreno uokvirenim hitom“ koji je ignorisao značajan kontekst i izostavio pozitivne komentare o predsedniku i njegovom timu.

„Imala sam čast da radim za Trampa veći deo decenije“, napisala je.

Portparolka Bele kuće Karolina Livit branila je Vajlsa, rekavši: „Predsednik Tramp nema većeg ili lojalnijeg savetnika od Suzi. Čitava administracija je zahvalna na njenom stalnom vođstvu i potpuno je ujedinjena“.