Vodeći demokrata u američkom Senatu i zatražio od predsednika

Vodeći demokrata u američkom Senatu izjavio je u utorak da Ministarstvo pravde mora da poštuje zakon i objavi dokumenta vezana za osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, optužujući predsednika Donalda Trampa da nije ispunio obećanje da će ih osloboditi, javila je Anadolija.

Govoreći u Senatu, lider manjine Čak Šumer rekao je da je pre skoro mesec dana „svaki senator i svi članovi Kongresa osim jednog“ poslali Trampu jedinstvenu poruku pozivajući na objavljivanje Epstajnovih dosijea.

„Vreme je da istina izađe na videlo. Donald Tramp je obećao da će objaviti dosijee, ali do danas to nije učinio“, rekao je Šumer.

Naglasio je da ovo pitanje prevazilazi partijske linije, opisujući ga kao pitanje transparentnosti i odgovornosti. „Želim da budem jasan: Epštajnov dosije nije borba između demokrata i republikanaca. Ovo je borba između onih koji žele istinu i onih koji nastavljaju da lažu javnost“, rekao je.

Foto: Printskrin X

Njujorkski demokrat je podsetio da je Tramp obećao da će objaviti dokumenta, ali to nije učinio, što, kako je rekao, pokreće pitanja o razlozima odlaganja. „A ako Donald Tramp nije iskren, ako nastavi da krije istinu, američki narod će postaviti veoma jednostavno pitanje“, rekao je Šumer, dodajući: „Šta, za ime sveta, predsednik Tramp pokušava da sakrije?“

Šumer je rekao da Ministarstvo pravde ima rok do petka da objavi dokumenta, upozoravajući da očekuje otpor Trampa i njegovih saveznika.

Pre nego što je prošlog meseca potpisao zakon o objavljivanju Epštajnovih dosijea, Tramp je naložio Ministarstvu pravde da istraži Epštajnovo „umešanost i odnose“ sa bivšim predsednikom Bilom Klintonom i drugim demokratama koji se takođe pojavljuju u dokumentima. Komentatori sugerišu da bi Tramp mogao da iskoristi takve istrage kao opravdanje za neobjavljivanje dosijea, pošto se materijali koji su predmet istrage obično ne objavljuju javno.

Donald Tramp Foto: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia

Objavljene desetine hiljada dokumenata

Prošle nedelje, Komitet za nadzor i reformu vlade Predstavničkog doma objavio je dodatnih 20.000 stranica dokumenata dobijenih od Epstajna. Najnoviji set sadrži više od 95.000 fotografija, uključujući fotografije Trampa, Klintonove, Trampovog saveznika Stiva Benona, suosnivača Majkrosofta Bila Gejtsa i britanskog biznismena Ričarda Brensona.

Epštajn je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji u Njujorku 2019. godine dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije. U onome što kritičari nazivaju „privilegovanim sporazumom o priznanju krivice“, on se 2008. godine na saveznom sudu na Floridi izjasnio krivim za navođenje maloletnice na prostituciju, ali nije optužen za ozbiljnije optužbe.

Foto: Butterworth / Splash / Profimedia, Shutterstock

Njegove žrtve kažu da je vodio ogromnu mrežu trgovine ljudima koju su koristili članovi bogate i političke elite.

Slučaj Džefrija Epštajna ostaje politički osetljivo pitanje u Sjedinjenim Državama, gde zakonodavci i zagovornici prava žrtava širom političkog spektra zahtevaju veću transparentnost u vezi sa njegovom mrežom saradnika i svima koji su možda olakšali njegove zločine.

Tramp je više puta negirao bilo kakvu krivicu u vezi sa Epstajnom. Njihove prošle društvene i poslovne veze, kao i Epštajnove brojne veze sa političkim, poslovnim i akademskim krugovima u SAD i inostranstvu, dodatno su podstakle pozive za potpuno objavljivanje zvaničnih dokumenata.