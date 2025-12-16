Slušaj vest

U jezivom masakru na plaži Bondi u Sidneju, ubijeno je 16 osoba, a više desetina je ranjeno. Na društvenim mrežama pojavilo se više uznemirujućih snimaka, a sada i jedan iz potpuno novog ugla.

Na ovom snimku sa "plaže smrti" vidi se stampedo na plaži koji su snimili gosti žurke u restoranu koja gleda na Bondi. Dok su se zabavljali, igrali i snimali plažu u opuštenoj atmosferi primetili komešanje i ljude koji su počeli panično da trče uz vriske. Neki su bežali plažom a neki su pobegli u vodu.

Mladi koji su bili na zabavi su i sami bili prilično preplašeni ne znajući šta se događa napolju, odmah su tražili da se ugasi muzika, neki su vikali "vrata, vrata" i krenuli ka izlazu.

Prema saopštenju policije, otac i sin su počinili masakr, pucajući nasumice na grupu jevrejskih vernika koji su proslavljali praznik Hanuka na plaži Bondi u Sidneju.

Ubili su 15 osoba, među kojima je i desetogodišnja devojčica, a policija je likvidirala oca i upucala njegovog sina Navida Akrama (24) koji je u kritičnom stanju.

U pucnjavi je ranjen i Ahmed El Ahmad (43) koji je goloruk skočio na teroristu i uspeo da ga razoruža sprečivši još veći broj žrtava.